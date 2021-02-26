Teşkilat dizisi oyuncuları kimdir? Teşkilat dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi 1. bölüm izle

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteği ile Ankara'da çekimlerine devam edilen Teşkilat dizisi, uzun süredir hazırlıkların yapıldığı ve çekimlerine de yoğun bir şekilde devam edildiği haberleri ile yer alıyordu. Peki, Teşkilat dizisi oyuncuları kimdir? Teşkilat dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi 1. bölüm izle

TRT yeni dizi Teşkilat ile ekran hazırlığı yapıyor. Bir çok kaliteli diziye imza atan TRT, yeni dizi Teşkilat ile de bu kaliteyi sürdüreceğe benziyor. Bir Ankara dizisi olan Teşkilat'ta isim değişikliğine gidildi. TRT yeni dizi Teşkilat'la ilgili gelişmeler haberimizde yer alacak.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal'ın oynadığı diziden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleştirilen dizinin stoklu ilerlediği ve bir kaç bölümünün önceden çekildiği biliniyor. Çekimleri başlayan ve çalışmaları hızla bir şekilde devam eden ve yayın hayatına atılmak için gün sayan dizinin isminde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Kod adı Teşkilat olan yeni dizinin, değişen ismini Gazeteci Birsen Altuntaş twitter sayfasından duyurdu.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI



Geçtiğimiz günlerde Star TV'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde birlikte oynayan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, yeni dizide tekrar birlikteler. Bir başka tesadüf ise Deniz Baysal'ın Savcı Derya rolünü canlandırdığı Söz'de birlikte rol aldığı ve Erdem Yarbay'ı oynayan Nihat Altınkaya'nın da yine TRT Ankara dizisinde rol alması oldu.

Mart ayı gibi yayınlana girmesi beklenen dizide ayrıca Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant, Mesut Akusta ve Atılay Uluışık gibi güçlü oyuncular rol alıyor.

Yeni dizi Ankara hakkında Deniz Baysal, Milliyet gazetesindeki röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"TRT 1'de yayına girecek dizi için çekimlerimiz Ankara'da devam ediyor. Türkiye'nin başardığı birbirinden önemli gizli operasyonlarda, kararlılığı ve zekasıyla ön plana çıkan, ayakları yere sağlam basan gizemli bir karakteri canlandırıyorum. Damara basmayı seven, sonuna kadar giden bir kadın."