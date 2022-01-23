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Teşkilat canlı izleme linki araştırılıyor. Teşkilat, Tims & B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 31. bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat son bölüm full HD izle!

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye'nin gaz meselesinde aşama kaydetmesi Yıldırım ve cephesinin yeni bir hamle yapmasına sebep olur. Ekibimiz içerideki köstebeği açığa çıkardığı sırada kendilerini büyük bir siber saldırının ortasında bulacaktır.

Halit kızı ile ilgili gerçeğin peşindedir. Tövbekar, Halit Başkan için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk Halit ve Yıldırım arasındaki geçmişi baştan yazarken, dengeler alt üst olur.

Ankara'da başlayıp Paris'te devam eden operasyon Serdar ve Zehra'nın duygularını sınarken yeni bir saldırı haberi tüm ekibi hatta sevdikleri herkesi tehlikeye atar.

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TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Teşkilat dizisi her hafta Pazar günü saat 20.00'da TRT 1'de yayınlanıyor.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar, Elçi ve Ceren arasında gerilim tırmanırken, tüm ekibin kaderi Serdar'ın elindedir. Ekip arkadaşlarının hayatını kurtarmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalan Serdar, sürpriz bir hamle yapar.

Yıldırım kızı Roza'nın ölümünden ekibi sorumlu tutarak intikam planlarını devreye sokarken diğer yanda Boran örgütün tüm gücünü eline geçirmek için harekete geçer. Ekip, Çelik Kalkan'ın Yıldırım'ın eline geçmesini engellemek amacıyla silah tüccarının peşine düşerek karşı hamle yapar.

TEŞKİLAT OYUNCUSU KİMLER?

Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) (1-): MİT ajanıdır. Sevgilisi Ceren'in hain olduğunu öğrendikten sonra ekibe dahil oldu.

Zehra Balaban (Deniz Baysal Yurtcu) (1-): Görev yöneticisidir. Kurulan ekibin üyesidir.

Mete Yücesoy (Başkan) (Mesut Akusta) (1-): Müsteşar yardımcısıdır. Müsteşar'dan özel bir ekip kurma emrini alır.

Ceren (Ezgi Eyüboğlu) (1-): Serdar'ın nişanlısıdır. Onun yanına sızmış bir ajandır.

Hakkı Dayı (Tuncer Salman) (1-): Ustalık alanı takiptir. Kurulan time öldü gösterilerek katılır.

Pınar Gümüş (Ezgi Şenler) (1-): Kılık değiştirmede uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Hulki Gürbüzoğlu (Nihat Altınkaya) (1-): Silahlar ve dövüş konusunda uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Uzay Çelenkli (Serdar Yeğin) (1-): Analiz konusunda uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Gürcan Yücesoy (Ahmet Uğur Say) (2-): Bilgisayarlar konusunda uzman biridir. Ekibe sonradan katılmıştır. Mete Başkan'ın oğludur. Kurulan ekibin üyesidir.

Yıldırım Yaman (Gürkan Uygun) (15-): Zayed Fadi'nin yerine geçen İş adamıdır. Halit'ten 30 yıldır intikam almak isteyen biri. Zamanında mit görevlisi olarak çalışmıştır.

Halit Gün (Başkan) (Turgut Tunçalp) (15-): İstihbaratçıdır. Mete Başkan'ın yerine gelmiştir.

Tövbekar/ Sadık Özmertli (Hakan Boyav) (15-): Eski MİT ajanı.

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