Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal anne mi oluyor?

'Teşkilat' dizisinin güzel oyuncusu Deniz Baysal Yurtçu ve şarkıcı eşi Barış Yurtçu, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Deniz Baysal, "Anne olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...

Baş başa izinli günlerini değerlendiren çift, Vadistanbul Moda Caddesi'nde sezonluk ürünleri inceledikten sonra alışveriş merkezi içerisindeki mağazaların sezonluk ürünlerine bakıp alışverişlerine devam etti.

"ARKADAŞLARIM YENİ ŞARKIMI BEĞENDİ"

Yeni şarkı hazırlıklarının başladığını söyleyen Barış Yurtcu, "Rap tarzı yeni şarkımız önümüzdeki ay bitmiş olur, yakın arkadaşlarım çok beğendi, bomba bir şey geliyor.' dedi.

"BODRUM'A GİDECEĞİZ"

Deniz Baysal, 'Yaz tatili planınız var mı?' sorusuna "Dizimizin sezon finaline girmesiyle aradaki boşluğu değerlendirip Bodrum'a gitmek istiyoruz" cevabını verdi.

ANNE OLACAK MI?

2019 yılında evlenen çiftten Deniz Baysal, "Anne olacak mısınız?" sorusuna ise, "İki tarafın hazır olması çok önemli" yanıtını verdi.

Kaynak: Snob Magazin