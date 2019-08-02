TikTok fenomeninden dikkat çeken açıklama: Başı açık insanlara kafir gözüyle bakardım
TikTok uygulamasıyla fenomen olan Zeynep Yatkın, verdiği röportajda yıllar önce başı açık insanları "Kafir" olarak nitelendirdiğini ve bunun seneler sonra yanlış olduğunu fark ettiğini anlattı.
Son dönemin en hızlı büyüyen sosyal medya uygulaması TikTok ile fenomen olan Zeynep Yatkın, yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Yatkın, "Çarşaflı bir insandım. Açık insanlara biz 'kafir' diyen insanlardık" dedi.
"CEHALETİN İÇİNDEYDİK"
BBC'nin haberine göre; Samimi açıklamalarda bulunan fenomen Zeynep Yatkın, "Çarşaflı bir insandım. Mahmut Efendi'nin kurslarında büyüyen, aşırı radikal, hiç etrafa bakmayan, her kitabı okumayan biriydim. İnsanlar şimdi böyle görünce 'Sen çarşaflıydın dinden çıktın' diyor. Çünkü biz de öyle görüyorduk. Açık insanlara biz 'kafir' diyen insanlardık o zaman. Ne kadar büyük bir cehalet, nasıl bir cehaletin içindeydik. Rabbime şükürler olsun beni, bizi kurtardı o cehaletten" dedi.
"AMACIM KAPALI OLUP BİR ŞEYLERİ BAŞARMAK"
Amacından bahseden Zeynep Yatkın, sözlerine şöyle devam etti: "Amacım kapalı olup bir şeyleri başarmak. 'Ben de bunu yapıyorum evet, ben bunu başardım' demek. Çünkü bizim yaşam tarzımızla alakalı bize bu fırsat verilmiyor"
"O BENİM EŞİM, BEN ONUN SAHİBİ DEĞİLİM"
Zeynep Yatkın'ın eşi Ramazan Yatkın ise, "TikTok'daki küçük eğlencesini paylaşmasıyla fenomen olmuş, benim haberim de yoktu. Bana bu fenomenlikten dolayı hakaretler de geldi 'Nasıl böyle bir şeye izin verirsin? Hanımın sosyal medyada ne işi var' diye. O benim eşim, ben onun sahibi değilim. O bir insan, kişiliği olan, fikri olan, zekası olan birisi. O yüzden orası onun tamamen özgürlük alanıdır ve ona asla müdahale etmem." dedi.
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Sosyal medyada omur curutmek zeka seviysinin dusuklugune isarettir . . . birakin su bos rezil isleri. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir gün ülkede, akli melekeleri yerinde olmayan insanlar iyi para kaznıp meşhur olacak deseydiler, gelecek için oturup tüm insanlar ağlardı. Şimdi bu hallere gülüp takip ettiğimize göre, tam kıvama geldik . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen öyle düşünüyormuşsun ablacım .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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cahil gelmiş cahil gidiyor. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BAŞ ÖRTÜSÜ VE ERKEKLERİN YÜZ YILARDAN BERİ KULANDIĞI KADINLARI BASKI VE ESARET ALTINDA TUTMANIN YOLLARINDAN SADECE BİRİDİR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ulan ozamanda beyinsizmişsin simdide değişen bişi yokCevap Yaz 17 14 Yayından Kaldır
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mal6 Yayından Kaldır
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cehaletin vücut bulmuş hali. insana benzeyen mahlukat. 25 gramlık beyninle senin neyine teknolaojiyi kullanmak laf konuşmaktan aciz kalkmış başörtüsü hakkında yorum yapıyon kocası da ben onun sahibi degilim aklı zekası olan özgür biri yorumu nu yapmış eminmisin zeka sahibi oldugunaCevap Yaz 10 14 Yayından Kaldır
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Tiktoktan nefret ederim ama böyle bir cahillikten kurtulduysa helal olsun. . . . kocasınıda tebrik ediyorum doğru konuşmuş. . . .Cevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
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para adama neler söyletmiş :)Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır