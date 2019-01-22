Tesettüre Giren Güler Işık, Sosyal Medya Hesabından İsyan Etti

Geçtiğimiz yıllarda tesettüre girerek yaşam tarzını değiştiren ünlü türkücü Güler Işık sosyal medya hesabından isyan etti. Işık, "Çirkin iftiralara maruz kalmaktayım." ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Kendisine yönelik linç kampanyası düzenlendiğini söyleyen Işık, sosyal medya hesabından böyle isyan etti;''Ben Güler Işık. Yıllarca Türkü sektöründe halka malolmuş bir sanatçıyım. Maalesef bir konu üzerinde söylemiş olduğum bir cümle üzerine kaç gündür sosyal medyada linç kampanyası yapılmakta! Şahsımın daha önce hiçir şekilde oynamadığı bir filmi fotomontaj yaparak kötü ve çirkin iftiralarla maruz kalmaktayım. Yarın itibarıyla bilişim suçları kapsamında savcılığa avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağız. Şahısların kimliklerini ip numaralarından tespit ettikten sonra hukuk yoluyla sonuna kadar hesap soracağım ve takipçisi olacağım. Bu benim şahsıma yapılmış bir saldırı değil, benim üzerimden hükümete oynanmış çirkin bir oyundur. Bu çirkin iftiralara itibar etmemenizi temenni ederim. Allah'a emanet olun...''