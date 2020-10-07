Tescilli 'Sürmene bıçağı' için müze kuruluyor

TRABZON'un Sürmene ilçesinde coğrafi işaretle tescilli ünlü Sürmene bıçağının üretim aşamaları, tarihsel gelişimi ve yapım araçlarını sergileyen bıçak müzesi oluşturulacak.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde coğrafi işaretle tescilli ünlü Sürmene bıçağının üretim aşamaları, tarihsel gelişimi ve yapım araçlarını sergileyen bıçak müzesi oluşturulacak.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), tarihi geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Sürmene bıçağını destekleme kararı aldı. DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün tarafından sözleşmesi imzalanan projeyle; Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillenen Sürmene bıçağının üretim aşaması ve metodunu, tarihsel gelişimi ile yapım araçlarını sergileyen bıçak müzesi oluşturulacağı belirtildi. 1 yıl sürecek proje sonucunda; bölgede yeniden oluşturulacak alanlarda, turistik değerlerin ön plana çıkartılarak yeni istihdam olanaklarının yaratılması ve genç nüfusun yöreden göç etmesinin engellenmesi de amaçlanıyor. Müze yapılması kararı, bıçak imalatı ve satışı yapanların yanı sıra ilçe halkını da heyecanlandırdı.

Yapılması planlanan bıçak müzesinin, Sürmene'de tarihi bir geçmişe sahip olan bıçak kültürünü tüm yönleriyle gelecek kuşaklara aktarması bakımından ayrıcalıklı olduğuna dikkat çeken Onur Adıyaman, müzenin hem milli ve kültürel değerleri geleceğe taşınması hem de turizm alanında yeni destinasyonlar oluşturması yönüyle çok önemli olduğuna işaret etti. Adıyaman, "Ülkemizde yaşayan herkesin ortak değeri olan belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması gerekiyor. Bu proje, Sürmene bıçağını koruyacak, pazarlama gücü katacak, bıçağın gerçek üreticilerini koruyarak kolektif bir hak olarak kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.'MARKAMIZI KORUYACAĞIZ'Sürmene'de bıçakçılığın 3 bin yıl öncesine kadar dayandığını kaydeden Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün de belediye olarak 2017 yılında Sürmene bıçağını tescil ettirdiklerini söyledi. Bıçak müzesinin sadece ilçeye değil bölgeye çok şey katacağını belirten Başkan Üstün, "İşin özü Sürmene'de bıçakçılık tarihi çok eskilere dayanmakta olup uzun yıllar boyunca oluşan bir kültür ve teknikle beraber günümüze gelmiştir. Sürmene ilçemiz, bölgenin sosyal, kültürel, tarihi, doğal ve ekonomik değerlerini canlandırıp ön plana çıkartacak ve bölgenin marka değerini arttıracak özellikler taşımaktadır. İlçemiz tarihi konakları, pidesi, bıçakları ve çakıları ile önemli potansiyellere sahiptir. Var olan bu değerlerin hem korunması hem de geliştirilmesi bölgenin kalkınmasında avantaj sağlanacaktır. Sürmene bıçağının müzesini yapacağız inşallah. Ödenek çıktı. İhaleye çıkacağız, kısa sürede de bu projeyi gerçekleştireceğiz. Ziyaretçiler, orada bıçağın geçmişten günümüze tüm seyrini yakından görebilecekler. Müzeler ücretli ama, biz ziyaretleri ücretsiz olarak düşünüyoruz. Ata mirasımıza sahip çıkıyoruz; bu markamızı koruyacağız" dedi.'ÇOK İYİ OLUR'Sürmene bıçağının imalat ve satışını yapan Bahadır Yüksel, müze projesinin destekçisi olduklarını belirterek, "Bunun çoktan olması gerekiyordu ama sağ olsun başkanımız yapacak. Çok iyi oldu, daha da iyi olacak, ileriye dönük işlerimize de bu olumlu yansıyacaktır. Sürmene bıçağı, diğer bıçaklardan farklı olduğunu yıllar önce kanıtlamıştı zaten. Bizde bu projenin destekçisiyiz. Tek ricam şu müşterilerden; öyle her gördükleri bıçağı 'Sürmene bıçağıdır, ucuzdur' diye almasın. Sonra pişman olup, bizleri arıyorlar. Vatandaş, bıçağını buradan Sürmene'den almalı. ya da bize ulaşacak. Sürmene bıçağı, öyle pazarlarda sokaklarda satılmaz. Kalite pazara inmez. Bıçağın kriterlerine dikkat etmeliler. Artık teknoloji gelişti, bizlere internetten ulaşanlara yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.'GEÇ KALINSA DA GÜZEL BİR ADIM'İlçede 11 yıldır Sürmene bıçağı satışı üzerine birçok mağazasında hizmet veren Ruşen Yılmaz da, "Coğrafi işaretle tescilli Sürmene bıçağımız için güzel bir yola çıkıldı; müze yapılacak. Çok memnun olduk. Bizler bu markamızın tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz. Belediyemizin de bize katkısı büyüktür. Bence geç kalındı ama yine geç kalınsa da güzel bir adım. Türkiye ve dünyada tanımı için önemli bir adımdır." ifadelerinde bulundu.'YERİNDE BİR KARAR, DESTEKLİYORUM'İlçe sakini Ahmet Yılmaz ise müze yapılacak olmasını sevinçle karşıladıklarını dile getirerek, "Sürmene bıçağı son yıllarda altın çağını yaşıyor. İstihdama katkı sunuluyor, gençler evlerinde, atölyelerinde bıçak imal edip zenginleşiyor. Çok güzel olur, yerinde bir karar, destekliyorum. İnşallah festivallerde de bu tanıtımlar sürdürülür" dedi.SÜRMENE BIÇAĞI

Türkiye'de markalaşan ve ünü dünya çapında yaygınlaşan tarihi 'Sürmene bıçağı' için ekolünü canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret tescil başvurusu yapılmıştı. Başvuru üzerine ülkede marka değeri her geçen gün yükselen fakat son zamanlarda sahte ve taklit ürünlerle de anılan 'Sürmene bıçağı', coğrafi işaretle tescillendi. Özel yapılış şekli, keskinliği ve dayanıklılığı ile tarihi M.Ö 1000'li yıllara dayandığı rivayet edilen 'Sürmene bıçağı', dünyada birçok ülkede tercih edilen bıçak türü arasında yer alıyor. İlçenin adını taşıyan bıçağın meşhur olmasındaki önemli özelliğin ustaların çeliğe su vermelerindeki maharetinde saklı olduğu, bıçağın keskin olmasında en belirgin özelliğin ise üretilen bıçaklarda balık yağının kullanılması olduğu biliniyor. Bölgede kemençe ve zurna eşliğinde oynanan 'bıçak oyunu' horonda da kullanılan 'Sürmene bıçağı', son zamanlarda Körfez ülkeleri başta olmak üzere pek çok yabancı turistin de ilgisini çekiyor. 'Sürmene bıçağının fiyatı, kalitesine göre, 40 ila 500 lira arasında değişiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN