Tescilli Mut kayısısında 110 bin ton rekolte beklentisi
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Tescilli Mut kayısısında 110 bin ton rekolte beklentisi

Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde, bu sezon 110 bin ton rekolte bekleniyor.

15.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:51

Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde, bu sezon 110 bin ton rekolte bekleniyor.

Sahip olduğu iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği ve "meyve deposu" olarak bilinen ilçede, 63 bin dekarlık alandaki bahçelerde, coğrafi işaret tescilli kayısının hasadı sürüyor.

Tadı, rengi ve aromasıyla öne çıkan tescilli Mut kayısısı hasadın ardından hem yurt içi hem de yurt dışındaki sofralarda yerini alıyor.

İlçedeki üretimin, yaklaşık yüzde 55'i de ihraç ediliyor.

Mut Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, AA muhabirine, ilçenin sofralık kayısı üretiminde Türkiye'de ilk sırada olduğunu söyledi.

Tescilli kayısılarının doğallığıyla ön plana çıktığını ifade eden Bayır, bu sezon yüksek verim beklediklerini dile getirdi.

Bayır, üreticilerin de verimden memnun olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Mut kayısısının rengi, tadı ve aromasıyla özel bir lezzeti var. Uzun yola dayanma özelliği de bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışına göndermede herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Başta Rusya, İran, Irak olmak üzere çoğu Avrupa ülkesine ihracatımız var. Her pazara uygun kayısı üretimi yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 55'ini ihraç ediyoruz. Verimli bir sezon geçiriyoruz ve memnunuz. Bu yıl 110 bin ton rekolte bekliyoruz."

Üreticiler verimden memnun

Üretici Bülent Yüksel de kayısının kendileri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, "Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlıyoruz. Topladığımız kayısıları hale götürüyoruz. Koronavirüsten dolayı korkmuştuk ama bu yıl verim ve fiyatlar yüzümüzü güldürdü." diye konuştu.

İlçede yaklaşık 30 yıldır kayısı üreticiliği yaptığını aktaran Aziz Özen de bu yıl sezonun bereketli geçtiğini ifade etti.

Tescilli Mut kayısısında 110 bin ton rekolte beklentisi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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