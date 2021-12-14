DİYARBAKIR - Tescilli Karacadağ pirincinin tanıtımı için ünlü şeflerin desteğini bekliyorlar

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamlığı, başlattığı çalışmayla Karacadağ eteklerinde doğal kaynak suyu ile bazalt taşlı arazilerde yetiştirilen, rengi, aroması, lezzetiyle tescilli Karacadağ pirincini ünlü şeflerin de desteğiyle dünyaya tanıtmak istiyor.

Diyarbakır'da son faaliyetini 100 bin yıl önce gerçekleştirdiği belirtilen 1957 metre yüksekliğindeki Karacadağ'ın eteklerinde yetiştirilen, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Karacadağ pirinci, hasadın ardından kurutulup, kabuklarından arındırılarak sofralara ulaşıyor.

Çınar Kaymakamlığı daha çok bölge halkı tarafından tüketilen Karacadağ pirincinin dünyaya tanıtılması için harekete geçti.

Kaymakamlıkça kurulan Çınar Kadın Kooperatifi ve Çınar Aile Destek Merkezinde faaliyet yürüten kadınlar, Karacadağ pirincini, hazırladıkları özel paketlerde ünlü şeflere, restoranlara ve program yapımcılarına gönderdi.

" Zerzevan Kalesi'nin motiflerinden faydalandık"

Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, AA muhabirine, yöreye özgü olan ve tamamen doğal ortamda yetişen Karacadağ pirincinin, emsallerine göre düşük şeker, yüksek protein oranıyla öne çıktığını söyledi.

İlçedeki kadınlarla ilk hasada da katıldığını ifade eden Büyüknalçacı, "Hasat ettiğimiz pirinçlerimizi kadın kooperatifi ve aile destek merkezimizdeki kadınlarımızla dünyaya tanıtmak için büyük restoranlara, Türk mutfağını dünyaya tanıtan büyük şeflere göndermek üzere çalışma yapıyoruz. Pirincimizi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz." dedi.

Diyarbakır ve yöresinde yaşayanların Karacadağ pirincinden başka pirinç tüketmediğini dile getiren Büyüknalçacı, kadınları bir araya getirip tanıtım seferberliği başlattıklarını anlattı.

Büyüknalçacı, şunları kaydetti:

"Bu tanıtımı yaparken Çınar'ımızın başka bir değeri olan Zerzevan Kalesi'nin motiflerinden faydalandık. Torbamızın üzerindeki motif için Zerzevan Kalesi'nde bulunan bir takıdaki motifi kullandık. Sadece Karacadağ pirincini tanıtmakla kalmayıp Zerzevan Kale'mizden de esintiler olsun istedik. İçinde Karacadağ pirinci olan hazırladığımız bu torbalarımızı ünlü şeflerimize, ünlü restoranlarımıza gönderiyoruz. Diyarbakır kadınları olarak programlarında ve tanıtımlarında Karacadağ pirincimize de geniş bir yer vermelerini istiyoruz. Ünlü program yapımcılarını Roma'nın sınır garnizonu olan Zerzevan Kalesi'nde program yapmaya davet ediyoruz."

"Dünyaya tanıtmak istiyoruz"

Tanıtım çalışmasında yer alan kadınlardan Nezahat Arzu da projenin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Karacadağ pirincinin tadına bakan, bir daha diğer pirinçleri kullanamaz. Çok güzel ve organik bir pirinç. Hedefimiz yüksek. İnşallah pirincimizi daha güzel yerlerde sergileriz." diye konuştu.

Büşra Azboy da "Dünyaya tanıtmak istiyoruz. Biz bu tadın lezzetine vardık ve insanların da tatmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.