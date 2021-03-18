Ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye meydan dayağa atıldı

Elazığ'da bir sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarparak ters döndü. Çevredekilerin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan sürücü ise yaşadığı kaza yetmezmiş gibi mahalle sakinlerinden meydan dayağı yedi.

Elazığ merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Kıbrıs Şehidi Mehmet Güçlü Caddesi'nde meydana gelen olayda, 23 DY 969 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Sürücü çevredekilerin yardımı ile takla atan araçtan çıktı. Sağlık durumu iyi olan sürücüye olay yerindeki bazı kişiler tekme tokat saldırdı. Vatandaşların müdahalesi ile kavga büyümedi ancak sürücü olay yerinden kaçtı. İtfaiye ekipleri de olası bir tehlikeye karşı aracın akülerini sökerek güvenli hale getirdi. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kaçan sürücünün tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.