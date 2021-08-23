Son dakika haberleri: Terörün yerini huzura bırakmasıyla Skorksy helikopterler vatandaşa hizmet etmeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Terörün yerini huzura bırakmasıyla Skorksy helikopterler vatandaşa hizmet etmeye başladı

Son dakika haberleri: Terörün yerini huzura bırakmasıyla Skorksy helikopterler vatandaşa hizmet etmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'da parmağı koptuktan sonra polis helikopteriyle getirildiği Diyarbakır'da ameliyat olan 2 yaşındaki Muhammed bebeğin tedavisi devam ediyor.

Van'da parmağı koptuktan sonra polis helikopteriyle getirildiği Diyarbakır'da ameliyat olan 2 yaşındaki Muhammed bebeğin tedavisi devam ediyor. Daha önce terörle mücadelede kullanılan Skorksy helikopterler huzurun sağlanması ile birlikte artık vatandaşların hizmetinde kullanılmaya başlandı. Muhammed bebek Skorksy helikopterle Van'dan Diyarbakır'a getirilerek tedavi altına alındı.

Van'nın Muradiye ilçesinde yaşayan Nurcan ve İsmail Gümüş Çiftinin 3'üncü çocuğu Muhammed Bünyamin'in, evin dış kapısına elinin sıkışması sonucu parmağı koptu. Ailesi tarafından önce Muradiye Devlet Hastanesine, ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed bebek, doktorların tavsiyesi üzerine Diyarbakır'a sevk edildi. 2 yaşındaki Muhammed bebek, Van Emniyet Müdürlüğünün Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Skorsky helikopteriyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirerek 5 saatlik ameliyat sonrası parmağı dikildi. Baba İsmail Gümüş, oğlunun parmağının tutması ihtimali yüzde 50 olduğunu dile getirerek yardımcı olan tüm kurumlara teşekkür etti. Gümüş, "Oğlumun parmağı kapıya sıkıştı, önce Muradiye'ye getirdik sonra Van'a sevk ettiler. Van'dan da bizi buraya emniyetin helikopteriyle sevk ettiler. Burada da parmağını diktiler, inşallah parmağı düzelir Allah'ın izniyle. Yüzde 50 ihtimal ile tutma veya tutmama ihtimali var. İnşallah Allah'ın izniyle tutar, içim parçalanıyor o halini görünce" dedi.

(Murat Başal - Muhammet Kaçmaz/İHA)

Son dakika haberleri: Terörün yerini huzura bırakmasıyla Skorksy helikopterler vatandaşa hizmet etmeye başladı
Son dakika haberleri: Terörün yerini huzura bırakmasıyla Skorksy helikopterler vatandaşa hizmet etmeye başladı
Son dakika haberleri: Terörün yerini huzura bırakmasıyla Skorksy helikopterler vatandaşa hizmet etmeye başladı
Son dakika haberleri: Terörün yerini huzura bırakmasıyla Skorksy helikopterler vatandaşa hizmet etmeye başladı
Son dakika haberleri: Terörün yerini huzura bırakmasıyla Skorksy helikopterler vatandaşa hizmet etmeye başladı
Son dakika haberleri: Terörün yerini huzura bırakmasıyla Skorksy helikopterler vatandaşa hizmet etmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Düm Tek Tek Serdar Ortaç Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Terörün yerini huzura bırakmasıyla Skorksy helikopterler vatandaşa hizmet etmeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 12:16:53. #1.16#

title