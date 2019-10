Teröristlerin hareketleri İHA ve SİHA'larla izleniyor

20.10.2019 11:57

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinde 3'üncü güne girildi. Sessizliğin hakim olduğu bölgede Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'da bulunan terör örgütü PKK/YPG mensuplarının bölgeden çekilip çekilmedikleri İHA ve SİHA'lar tarafından izleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın oluşturmak istediği terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, 17 Ekim akşamı ABD ile yapılan mutabakat gereği 5 günlüğüne ara verildi. Yapılan anlaşmaya göre; Türkiye 120 saat boyunca (22 Ekim saat 20.00'ye kadar) hedeflenen noktalardan teröristlerin çekilmesini bekleyecek. Teröristlerin hareketleri ise bölgede uçuş yapan İHA ve SİHA'lar tarafından gözleniyor. Terör örgütü PKK/YPG denetiminde bulunan Resulyan'da 300 civarında tünellin bulunduğu bölgede şu ana kadar tespit edilen 70 civarındaki tüneli imha eden TSK ve SMO kuvvetleri ise mayın taraması ve tuzaklamalara karşı arama faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı ise Resulyan'da devam eden arama-tarama sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın gizlendiği bir cephanelik bulduğunu duyurdu.

Kaynak: DHA

Öte yandan Resulayn'a sınır komşusu olan Ceylanpınar'da hayat normale dönerken, sınırdan çok sayıda ambulans ve askeri birliklerinin geçiş yaptıkları gözlemlendi. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettirdiği Fırat'ın doğusunda binlerce asker bölgeyi terörden temizlemek için teröristlerle mücadele ederken, vatandaşlarda harekata destek vermeyi sürdürüyor.TSK VE SMO'YA 20 TON SUCUK GÖNDERDİLERSuriye'nin kuzeyinde oluşturulması istenen barış koridoru için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Türkiye'nin en büyük entegre et tesisi Beşler Sucuk'un Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Altun tarafından, TSK ve SMO kuvvetlerine salam ve sosisten oluşan 20 ton et ürünü gönderdi. 'Mehmetçiğe Selam Olsun' yazılı pankartla değeri 1,5 milyon TL olan et ürününü taşıyan tır bugün Şanlıurfa'ya geldi. Etler, Şanlıurfa Valiliği'nin koordinasyonunda, ihtiyaç halinde askerlerimize götürülmek üzere soğuk hava deposuna yerleştirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mehmetçiğimize ulaştırılmak üzere emaneti kayıt altına aldıklarını belirtti. Vali Erin, "Devletimiz güçlü. İhtiyaçlarımız önceden planlandığı şekilde karşılanıyor. Oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde, talepler iletildiği an karşılanıyor. Buna rağmen vatandaşlarımızdan gelen yardımlar var. Bunları ihtiyaç halinde hem Mehmetçiğimize hem de Suriye'de bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Kızılay, AFAD ve harekat için oluşturduğumuz yardım ekipleriyle birlikte kayıt altına almaya çalışıyoruz" dedi.Beşler Sucuk Genel Müdür Yardımcısı Semih Sağlam ise etlerin teslim edildiği sırada yaptığı açıklama da "Yönetim Kurulu Başkanımız Kenan Altun ve tüm Beşler Sucuk çalışanlarının yürekten selamlarını getirdim. Bu ürünleri hazırlarken çalışanlarımız gözyaşlarıyla ve tekbirlerle hazırladılar. Bu gıda desteğimiz Mehmetçiğimize bir duadır" dedi.