Teröre İnat İlçesine Hizmet İçin Gece Gündüz Çalışıyor

Teröre inat ilçesine hizmet için gece gündüz çalışıyor

Terör örgütünün hamile eşi ve çocuğunu şehit ettiği Tevfik Vural, KHK ile başkan yardımcılığına atandı

Mardin'in Dargeçit ilçesi yatırımcılara kapılarını açıyor

MARDİN - Hamile eşi ve çocuğu, terör örgütü PKK tarafından 14 Ocak 1985'te şehit edilen, kendisi ise onlarca kurşuna rağmen yaşama tutunmayı başaran eski Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Vural, İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile Dargeçit Belediyesine Başkan Yardımcısı olarak atandı. Göreve başlar başlamaz teröre inat ilk hizmetini hamile eşi ve çocuğunu şehit verdiği köye gerçekleştiren Vural, halkına hizmet etmek için gece gündüz çalışıyor.

İçişleri Bakanlığınca, KHK ile Dargeçit Belediyesine Başkan Yardımcısı olarak atanan Mehmet Tevfik Vural, 14 Ocak 1985'te Kılavuz köyü çıkışında terör örgütü PKK tarafından aracı çapraz ateşe tutularak, 8 aylık hamile eşi ve 3 yaşındaki kızını şehit verdi. Kendisi de vücuduna aldığı 20'ye yakın kurşuna rağmen verdiği yaşam savaşını kazanan Vural sağlığına kavuştu.

Terör örgütü PKK bölgeye verdiği zararı halkın iyi bildiğini belirten Vural, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın milli bir mesele olduğunu söyledi. Dargeçit Belediye Başkan Yardımcısı Vural, yeni görevine atandıktan sonra bir yandan ilçedeki terör mağdurlarının yaralarını sarıyor diğer yandan yatırımcıların dikkatini ilçedeki termal su ve baraj turizmine çekmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlk hizmetini eşini şehit verdiği köye yaptı

PKK terör örgütünün ilk sivil saldırılarından birine hedef olan Mehmet Tevfik Vural, Dargeçit'e hizmet etmekten ve vatandaşların yanında olmaktan hiç vazgeçmedi. Terörden en ağır darbeyi alan Vural, göreve gelmesi ile birlikte ilk hizmetini hamile eşi ve çocuğunu şehit verdiği Kılavuz köyüne gerçekleştirdi. KHK ile ilçeye görevlendirme yapılan Dargeçit Belediye Başkan Yardımcısı Vural, Kılavuz köyüne hizmet için genç yaşlı çoluk çocuk demeden vatandaşların yardımına koşuyor. Vural, "Şimdiye kadar bölgemiz çok acı çekti. Terör nedeniyle halkımız zor günler yaşadı. Bundan sonra inşallah Allah'tan temennimiz, bölgede huzur ve güvenin tesis edilmesi ve yatırımların yapılmasıdır. Bu köyden Dargeçit merkeze giderken eşim, çocuğum ve ben ile bulunduğum minibüs bölücü terör örgütü tarafından tarandı ve hamile eşim ile çocuğum şehit oldu. Türkiye'de ilk sivil saldırı bana yapılmıştı. Köyümün hemen girişinde bu saldırı olmuştu" dedi.

"Afrin Operasyonu Kürtlere değil, terör örgütüne karşı"

Afrin Operasyonunun Kürtlere değil, bölücü terör örgütüne karşı yapıldığını anlatan Vural, "Afrin Operasyonu kesinlikle Kürtlere karşı değil, bölücü terör örgütlerine karşı yapılan bir mücadeledir. Herkes tarafından desteklenmelidir. Halk da bu bölgede terör örgütünden çok çekti. Terör örgütünün halkın düşmanı olduğunu idrak etti. İnşallah terör mağduru bu insanlar vatanımızın, milletimizin yanında yer alır, bayrağına sahip çıkar ve dış güçlerinin oyuna gelmemesi gerektiğini bilir" diye konuştu.

Bölge terörden arındı, şimdi yatırımcı bekliyor

Dargeçit ilçesinin KHK ile yapılan görevlendirme sonrasında Dargeçit Belediye Başkanlığına atanan İlçe Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ile hizmete kavuştuğunu belirten Vural, Dargeçit'in terör yerine turizmle anılacağını söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Vural, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Kılavuz köyünde vatandaş ve muhtarın 20 yıldır hizmet alamadıklarını ifade etmesi üzerine ilk işi olarak bu köye hizmet vermeyi hedeflediğini söyledi. Vural, "Acil bir şekilde cadde ve sokaklara mıcır döktük, parke taşı getirdik. Çok güzel bir huzur ve güven ortamı oluşturulmuştu. Türkiye'nin ikinci büyük barajı Ilısu Barajı tamamlanmak üzere. Yatırımcılarımızı bölgeye bekliyoruz. Baraj tam hizmete girince binlerce turist bölgemizi ziyaret edecek. Kükürtlü olan kaynak suyumuz var, seracılık yapılabilir. 50 metreden su çıkıyor. Seracılık, tekstil, balıkçılık için bölgemiz çok uygun. Yatırımcılarımızı bölgemize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhtardan kayyum hizmetlere teşekkür

Kılavuz köyü muhtarı Süleyman Belge, yıllardır hizmet alamadıklarını ve kayyum ile köylerine hizmet gelmeye başladığını söyledi. Belge, "20 yıldır muhtarlık yapıyorum. Yalvardık yapmadılar. Bu başkanımız ve yardımcısı köyümüze hizmet etti. Daha da ihtiyaçlarımız var. Şimdi de sağlık ocağı istiyoruz. Sağlık ocağımız var, hemşire yok. 2 bin 500 nüfuslu mahallede bir iğne için ilçeye gidiyoruz. Hizmetlerinden dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.