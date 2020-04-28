Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi Suriye'nin Afrin ilçesinde, bölücü terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 23'e, yaralı sayısı ise 43'e yükseldi.

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü tanker infilak etti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yaralıların sayısı ise 43'e yükseldi.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

23 SİVİL ÖLDÜ, ONLARCA SİVİL YARALANDI

İlk belirlemelere göre 23 sivil öldü, 46 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYOR

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

İşte patlama anından ilk görüntüler: