Terör Örgütlerinin Ağzıyla Konuşanlar Yerli ve Milli Olabilir Mi?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Belediye başkanlığı adaylık başvurusunu bile yapmayı beceremeyenler Türkiye'yi yönetebilir mi? Terör örgütü PKK'nın ağzıyla HDP'nin ve FETÖ'nün ağzıyla konuşanlar yerli ve milli olabilir mi?" dedi.

Ünal, partisinin Pazarcık Belediye Başkan adayı İbrahim Yılmazcan'ın seçim ofisini ziyaretinde, vatandaşların kendilerine ve ülkelerine güvenmelerini, kalplerindeki umudu ve güveni de herkese taşımalarını istedi.

AK Parti'nin küçük büyük bütün sorunları çözdüğünü dile getiren Ünal, 17 yılda Türkiye'ye yapılan bütün saldırılara karşı mücadele verdiklerini belirtti. 13 Ağustos gecesi Türkiye ekonomisine karşı kur atağı gerçekleştirilerek doların 7,40 liraya kadar çıkarıldığını kaydeden Ünal, buradaki amacın doları 10 liraya çıkarıp Türk ekonomisinin çatısını çökertmek olduğunu söyledi.

O gece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı hareket etmesi, ekonominin tek çatı altında toplanmış olmasının bir avantajıyla doları 7,40'ta durdurup 5 liraya kadar indirdiklerini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Demek ki sorunlar çıktığı zaman çözülüyormuş. Bütün şehirlerimizi, dağları ve kırsalı terörden temizleyip, şehirlerimizi güvenli hale getirdik mi? Getirdik. Şimdi biz, sorunun büyüğü küçüğü olmaz diyerek sebzede meyvede manipülasyon yapanlara karşı tanzim satışları kurup sebze fiyatlarını aşağıya çektik mi? Çektik. Şimdi AK Parti ne yapıyor? İster küçük, isterse büyük, Türkiye'nin her sorununu çözüyor mu? Çözüyor. Bundan sonra olacak sorunları da kim çözer? AK Parti çözer. Sizce CHP, Türkiye'nin sorunlarını çözebilir mi? Kendi krizlerini, kendi sorunlarını çözemeyenler, kendi partisinin içindeki krizleri, sorunları yönetemeyenler, Türkiye'yi yönetebilir mi? Belediye başkanlığı adaylık başvurusunu bile yapmayı beceremeyenler Türkiye'yi yönetebilir mi? Terör örgütü PKK'nın ağzıyla HDP'nin ve FETÖ'nün ağzıyla konuşanlar yerli ve milli olabilir mi?"

"Size hizmetkar olmak istiyoruz"

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın derdi, gönlü, aşkı ve sevdasının Türkiye ve bu millet olduğunu, kendisinin bundan dolayı günde 20 saat çalıştığını belirterek, "Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Biz size hizmetkar olmak istiyoruz. Size ettiğimiz hizmetler aracılığıyla da Rabbimizin rızasını kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Ünal, konuşmasının ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ile esnafı gezerek, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör ile Pazarcık Belediye Başkan adayı İbrahim Yılmazcan için destek istedi.

Ünal ve beraberindekiler, daha sonra Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA