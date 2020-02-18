Terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
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Terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

18.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:40
Terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

'te terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK adına iş birlikçi faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada çeşitli dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari 8 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince yürütülen çalışma devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
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