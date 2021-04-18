Terör nedeni ile Şırnak'tan göç eden dengbej, huzur ortamının sağlanmasıyla memleketinin yolunu tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Terör nedeni ile Şırnak'tan göç eden dengbej, huzur ortamının sağlanmasıyla memleketinin yolunu tuttu

Terör nedeni ile Şırnak'tan göç eden dengbej, huzur ortamının sağlanmasıyla memleketinin yolunu tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bölgede yaşanan terör olayları nedeni ile yaklaşık 36 yıl önce Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinden Mersin'e göç eden dengbej Abdullah Kara, bölgede sağlanan huzur ortamı sonrası beldeye gelerek yaylaya çıkıp burada konakladı.

Bölgede yaşanan terör olayları nedeni ile yaklaşık 36 yıl önce Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinden Mersin'e göç eden dengbej Abdullah Kara, bölgede sağlanan huzur ortamı sonrası beldeye gelerek yaylaya çıkıp burada konakladı.

Bölgede Avdıla Goyi olarak bilinen dengbej Abdullah Kara, 1986 yılında terör olayları nedeni ile Hilal beldesinden Mersin'e göç etti. Kara, devletin kararlı adımları sayesinde bölgenin terörden temizlenmesinin ardından 36 yıl sonra Hilal beldesinin yolunu tuttu. Uzun bir aradan sonra yaylaya çıkan Kara, burada konakladı. Sahur vaktine kadar diğer dengbejlerle şarkı söyleyen Kara, çevresindekilerle birlikte halay çekip eğlendi.

Kara, 1985 yılında Mersin'e göç ettiğini 36 yıldır orada yaşadığını söyledi. Kara, "36 yıl sonra hasretle yolunu gözlediğim Hilal yaylasına ayak bastım. Bu oksijeni bu temiz havayı solumak çok güzel. Buralara gelmekten hiç kimse çekinmesin, hiçbir sorun, anormal bir durum yok. İsteyen herkes gelsin bu manzaraları bu güzel doğayı görsün. Bölgeye huzur gelmiş. Her yer güllük gülistanlık"' dedi.

Belde sakinlerinden Abdulaziz Benek ise huzur ortamı ile birlikte diledikleri an yaylalara çıktıklarını söyledi. Benek, "2 gece yaylada konakladık. Sahura kadar dengbej Kara şarkılar söyledi, halay çektik, eğlendik. Memleketimizde artık huzur var, güzel bir ortam oluşmuş durumda herkesi köyümüze davet ediyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Terör nedeni ile Şırnak'tan göç eden dengbej, huzur ortamının sağlanmasıyla memleketinin yolunu tuttu
Terör nedeni ile Şırnak'tan göç eden dengbej, huzur ortamının sağlanmasıyla memleketinin yolunu tuttu
Terör nedeni ile Şırnak'tan göç eden dengbej, huzur ortamının sağlanmasıyla memleketinin yolunu tuttu
Terör nedeni ile Şırnak'tan göç eden dengbej, huzur ortamının sağlanmasıyla memleketinin yolunu tuttu
Terör nedeni ile Şırnak'tan göç eden dengbej, huzur ortamının sağlanmasıyla memleketinin yolunu tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Nikos Dendias Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ryan Babel Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Terör nedeni ile Şırnak'tan göç eden dengbej, huzur ortamının sağlanmasıyla memleketinin yolunu tuttu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 11:31:31. #1.16#

title