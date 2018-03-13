Terör Kurbanı İki Arkadaş Mezarları Başında Anıldı

Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden iki arkadaş Nusrettin Can Çalkınsın ve Zeynep Başak Gülsoy mezarları başında anıldı.

Bölücü terör örgütü PKK tarafından Güvenpark'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 36 kişi hayatını hayatını kaybetmiş, 349 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Nusrettin Can Çalkınsın ile Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy da bulunuyordu.

Çalkınsın ve Gülsoy için Karşıyaka Mezarlığında yan yana defnedildikleri mezarları başında anma programı düzenlendi.

Programa katılan iki gencin aileleri ve arkadaşları, dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

Duygusal anların yaşandığı anmada, aileler ve arkadaşları birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı.

"Terörün her türlüsünü lanetliyoruz"

Nusrettin Can Çalkınsın'ın babası Şentürk Çalkınsın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Mart 2016'dan sonra hayatlarında çok şeyin değiştiğini belirterek Nusrettin ile Zeynep'in liseden beri arkadaş olduklarını söyledi.

İkisine sözlü gözüyle baktıklarını ve ileride evleneceklerini düşündüklerini ifade eden baba Çalkınsın, "Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Bunu kabul etmek çok kolay bir şey değil. Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Ülkemizin içerisinde ve dışında El Bab'ta, Afrin'de elleri tetikte birçok askerimiz, polisimiz, ülkemiz ve milletimiz için mücadele ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Devletimize, milletimize inancımız tam. Bunların en yakın zamanda sona ermesini diliyoruz." diye konuştu.

Çalkınsın, şehit babasının da Karşıyaka Mezarlığı'nda yattığını belirterek, "Eşim 45 yaşından sonra araba sürmeyi öğrendi. Her gün buraya gelip oğlumuzla birlikte olmak istiyor. Bir daha böyle acıların yaşanmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu memleket bunu haketmiyor"

Zeynep Başak Gülsoy'un babası Ali Gülsoy ise hayatlarından Zeynep'ten önce ve sonra olarak bahsettiklerini anlatarak "Biz bu memleketin ailesinde şehit olanlardan bir tanesiyiz ama o kadar kalabalık ki kabristana bakarsanız her taraf bayraklarla dolmaya başladı. Bu memleket bunu hak etmiyor ama başımıza geldi. Yapacak bir şeyimiz yok. Bundan sonra inşallah terör belasını bu memleketten Allah'ın temizlemesini diliyoruz." dedi.

Böyle bir şey yaşayacaklarının hiç akıllarına gelmediğini kaydeden Gülsoy, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Mezarlara karanfil bırakan iki arkadaşın yakınları, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.