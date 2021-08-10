Termos satın alırken kapak seçimine dikkat

Doğaseverler tarafından sıklıkla tercih edilen termoslarla ilgili bilgi veren satıcılar, birçok çeşidi bulunan termosu satın alırken özellikle kapak kalitesine dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

Doğaseverler tarafından sıklıkla tercih edilen termoslarla ilgili bilgi veren satıcılar, birçok çeşidi bulunan termosu satın alırken özellikle kapak kalitesine dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

Yaz kış demeden açık havada olmayı seven vatandaşlar için termosla hayat kurtarıcı olabiliyor. Özellikle sıcak havalarda soğuk içeceklerini, soğuk havalarda ise sıcak içeceklerini yanlarında taşımayı seven vatandaşlar için temel ihtiyaçların başında gelen termosları satın alırken bazı durumlara dikkat etmek gerekiyor. Bu durumlar hakkında konuşan termos satıcısı Mustafa Kurşunlu, kaliteli ürün almak isteyen vatandaşlar için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bazı önerilerde bulundu.

"Termosun kapak kalitesi çok önemlidir"

Eskişehir'de termos satıcılığı yapan Mustafa Kurşunlu, termos alırken kapak kalitesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Termos kapağının işlevine de değinen Kurşunlu, "Kapak termosa takıldıktan sonra hava alışverişini keser ve vakum ortamı oluşturur. Termosun içerisi yüksek ısı yalıtımına sahiptir. Termosun kapak kalitesi çok önemlidir. Çantanıza koyduğunuz zaman sızdırmaması ve açılmaması gerekiyor. Termosun kaliteli materyalden üretilmiş olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Açılıp kapanabilen kapaklı termoslar yerine, vidalı kapak sistemine sahip termoslar daha güvenlidir. Dış yüzeyi darbeye dayanıklı olmasına öncelik verin" önerilerinde bulundu.

"Kaliteli termoslarda 12/24 saat sıcak veya soğuk tutma özelliği bulunuyor"

Termosların özellikleri hakkında konuşan Mustafa Kurşunlu, kaliteli bir termos satın almak için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulundu. Kurşunlu, "Termoslar kalite olarak iki çeşittir. Termosu sıcak tutan olay conta kısmıdır. Türkiye genelinde en kaliteli termosu iki marka üretiyor. Kaliteli termoslarda 12/24 sıcak veya soğuk tutma özelliği bulunuyor. Bu da bir termosun içerisindeki sıcak sıvıyı 12 saat boyunca sıcak, soğuk sıvıyı ise 24 saat boyunca soğuk tutabileceğinin göstergesidir. Bu ibare satılan termos kutularının üzerinde bulunur. Güvenilir firmalar, ürettikleri termoslar için 12/24 saat garantisi veriyor. Termoslar, 1 saatte 96 derece ise 24 saat sonra 58 derece olur. Kaliteli termosların özelliğinden bir tanesidir. Kalitesi düşük olan termoslarda ise bu olay yoktur" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar dört ay öncekiyle aynı"

Fiyatların çeşitlere göre değişkenlik gösterebildiğini belirten Mustafa Kurşunlu, yaklaşık dört aydır herhangi bir fiyat artışı yaşanmadığını aktardı. Boyutların da fiyatları etkilediğini dile getiren Kurşunlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Termos fiyatları değişmedi. Dört ay önceki fiyatlarla aynı. Termoslarda krom veya cam çeşitleri bulunuyor. Termos boyutları birbirinden farklıdır. Bundan dolayı fiyatlarda değişim oluyor. Termoslar, bardak boyutundan başlar 3 buçuk litreye kadar bulunur. Örneğin 2 litrelik krom termosun fiyatı 150 TL iken 2 litrelik cam termos ise 75 TL'dir. Termoslara olan talep mevsimlere göre değişmiyor. Yazın çok talep olur söylentisi doğru değildir. Müşteriye ne zaman lazım olursa mevsim fark etmeden gelip alıyor. Termosun içerisine yazın soğuk, kışın ise sıcak içecek koyuyor. Termosun özelliği budur. Termos kolay bozulan bir şey değildir. Kırmadıkça ya da ağız kapağını kendiniz bozmadıkça çok uzun yıllar kullanabilirsiniz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı