Termometrelerin 56 dereceyi gösterdiği ABD cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı
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Termometrelerin 56 dereceyi gösterdiği ABD cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı

Termometrelerin 56 dereceyi gösterdiği ABD cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı
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Termometrelerin 108 yıl sonra 56 dereceyi gösterdiği ABD'de sıcaklık rekoru kırıldı. Aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede çok sayıda kişi hayatını kaybederken, özellikle batı yakasını etkileyen sıcak hava dalgası bölgede orman yangınlarına yol açıyor. Hafta sonu boyunca California, Oregon, Washington ve Idaho'da onlarca noktada çıkan yangınlar, bazı yerleşimlerin tahliye edilmesine neden oldu. Yetkililer bölgede yaşayan milyonlarca kişi için uyarı mesajları yayınlıyor.

ABD tüm zamanların en sıcak günlerinden birisini yaşadı. California'nın güneyi ve Arizona sınırı boyunca uzanan Ölüm Vadisi'nde termometreler 56 dereceyi gördü. Bu sıcaklık en son 1913 yılında Furnace Creek Çölü'nde ölçülmüştü.

Termometrelerin 56 dereceyi gösterdiği ABD cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı

MİLYONLARCA KİŞİ İÇİN UYARI MESAJI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, aşırı sıcaklar 50 milyona yakın kişiyi etkiledi. Yetkililer bölgede yaşayan milyonlarca kişi için uyarı mesajları yayınladı. Bu mesajlarda özellikle çocukların ve yaşlıların sıcak havaya karşı dikkatli olması istendi.

Termometrelerin 56 dereceyi gösterdiği ABD cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı

ÇOK SAYIDA ORMAN YANGININA YOL AÇTI

ABD'nin batı yakasını etkileyen sıcak hava dalgası bölgede çok sayıda orman yangınına da yol açtı. Hafta sonu boyunca California, Oregon, Washington ve Idaho'da onlarca noktada yangın çıktı.

Rekor kıran sıcaklıklar nedeniyle çıkan yangınlar, bazı yerleşimlerin tahliye edilmesine yol açtı. Arizona'da yangına müdahale uçağının düşmesi sonucu iki itfaiyeci yaşamını yitirdi. Sıcak havanın yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle de yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Termometrelerin 56 dereceyi gösterdiği ABD cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı

İTFAİYECİLER YANGINLARI SÖNDÜRMEKTE ZORLANIYOR

Bölgedeki birçok orman yangınıyla mücadele eden itfaiyeciler, havanın kuru olduğunu ve alevleri söndürmek için uçaklar tarafından atılan suyun çoğunun yere ulaşmadan buharlaştığını söyledi.

Kanada da aşırı sıcaklar için hazırlanıyor. British Columbia'daki Lytton köyünde sıcaklığın 49,6 dereceye ulaştığı ve ülkenin kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu kırdığı belirtildi.

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