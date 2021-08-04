Termik santral ne ile çalışır? Termik santraller nasıl çalışır?

Son dakika gelen habere göre Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Bunun ardından vatandaşlar termik santral ne ile çalışır? Termik santraller neyle çalışır? merak etti. Detaylar haberimizde...

Termik santral nedir? Termik santral ne ile çalışıyor? Termik santral nasıl çalışır? Ayrıntılar sizlerle...

TERMİK SANTRAL NE İLE ÇALIŞIR?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılarak geri suya dönüştürülür. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göredir. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer. Bazı termik santrallar elektrik üretmenin yanı sıra endüstriyel ve ısıtma amaçlı ısı üretimi, deniz suyunun tuzdan arındırılması gibi amaçlarla da kullanılır. İnsan üretimi CO2 emisyonunun büyük kısmını oluşturan fosil yakıtlı termik santralların çıktılarını azaltma yönünde yoğun çabalar harcanmaktadır.

TERMİK SANTRAL NE İŞE YARAR?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer.

Bazı termik santrallar elektrik üretmenin yanı sıra endüstriyel ve ısıtma amaçlı ısı üretimi, deniz suyunun tuzdan arındırılması gibi amaçlarla da kullanılır. İnsan üretimi CO2 emisyonunun büyük kısmını oluşturan fosil yakıtlı termik santralların çıktılarını azaltma yönünde yoğun çabalar harcanmaktadır.

Çalışma Alanları:

- Atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri

- Isı depolama sistemleri

- Kömür yakıtlı buhar kazanlarında oluşan cüruflanmanın giderilmesi

- Kazan tasarımı

- Termik santral modernizasyon ve yenilenme

- Termik Santrallerde emreamadeliği düşüren sebeplerin araştırılması

- Performans görüntüleme sistemleri

- Simülasyon ve modelleme

TERMİK SANTRAL PATLARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını ancak santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor. Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar arasında.

Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı ancak termik santralin boşaltıldığının da altı çizildi.

ALEVLER SANTRALE GİRERSE NE OLUR?

Alevler santral sahasına girmesi halinde ne olur? Santral beton ve çelikten oluşan bir yapı. Kendi yangın söndürme sistemleri var. Her şey kötü gitse söndürülemese dahi bir petrokimya tesisi gibi patlamalar vs beklemiyoruz. Santralde yaşanacaklar, yaşadığımız orman yangınının yanında küçük kalacaktır. Ancak bu nükleer bir santral olsaydı çok ciddi sonuçlara yol açabilirdi.

Büyük bir felaket beklemiyoruzama 'kömür santralleri durdurulsun' desek bile milli servettir, yine de çok üzücüdür, çevreye çok ağır olumsuz etkisi olmaz. Bu vesileyle şunu da hatırlatmak lazım. Bu iki santral de geçtiğimiz yılbaşında, özelleştirme sonrası gerekli yatırımı yapmamalarına, bacalarından zehir saçmalarına, mevzuattaki sınır değerleri karşılamamalarına ve katı atık sahalarını iyileştirmemelerine rağmen Çevre İzni verilerek çalıştırılmaya devam edilmesi sağlanmıştı."