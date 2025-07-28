Karayolları Trafik Kanunu'nda terlikle araç kullanmaya dair doğrudan bir yasak bulunmamaktadır. Ancak bu durum, tamamen serbest olduğu anlamına gelmez.Terlikle araba kullanmak yasak mı?

TERLİKLE ARABA KULLANMAK YASAK MI? YASALAR NE DİYOR?

Sıcak yaz günlerinde birçok sürücü, rahatlık amacıyla terlik veya sandalet ile araç kullanmayı tercih ediyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nda terlikle araç kullanmaya dair doğrudan bir yasak bulunmamaktadır. Ancak bu durum, tamamen serbest olduğu anlamına gelmez. Kanun'un 84. maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 97. maddesi, sürücülerin "aracı güvenli ve dikkatli şekilde kullanmaları" gerektiğini belirtir. Bu kapsamda sürüş güvenliğini tehlikeye sokacak ayakkabı tercihlerinden kaçınılması gerektiği dolaylı olarak ifade edilir.

EMNİYET BİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Polis veya jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında sürücünün kullandığı terliğin sürüş güvenliğini tehdit ettiğini düşünürse, bu durumu "tehlikeli araç kullanmak" kapsamında değerlendirebilir. Bu durumda sürücüye Trafik İdari Para Cezası kesilebilir. Bu ceza genellikle 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 73. maddesi uyarınca "sürücülerin görüş ve kontrolünü engelleyecek unsurlar" gerekçesiyle uygulanır.

2025 yılı itibarıyla bu tür ihlaller için kesilebilecek ceza tutarı 1.506 TL'ye kadar ulaşabilmektedir. Ancak bu ceza duruma göre değişkenlik gösterebilir; çünkü bu değerlendirme, görevli trafik polisinin takdirine bağlıdır.

TERLİKLE ARAÇ KULLANMANIN RİSKLERİ NELERDİR?

Sadece yasal boyut değil, terlikle araç kullanmanın ciddi fiziksel riskleri de bulunmaktadır. İşte bazı örnekler:

• Pedallara Takılma Riski: Gevşek yapılı terlikler veya arkası açık sandaletler, fren ya da gaz pedalına takılarak refleks süresini yavaşlatabilir.

• Ayağın Terlemesi veya Kayması: Özellikle uzun yolculuklarda ayağın terlemesi, terliğin içinde kayma riski yaratır. Bu durum ani fren ya da manevralarda büyük tehlike oluşturur.

• Kaza Anında Ayakkabının Uçması: Çarpışma veya ani duruş esnasında terlik ayağınızdan fırlayabilir ve bu da sürüş kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.

Bu tür riskler yalnızca kendi can güvenliğinizi değil, trafikteki diğer sürücü ve yayaların güvenliğini de tehdit eder.

HANGİ TÜR AYAKKABILAR GÜVENLİDİR?

Uzmanlar, sürüş sırasında şu tür ayakkabıların tercih edilmesini öneriyor:

• Bağcıklı spor ayakkabılar

• Düz taban, ayağı tam saran ayakkabılar

• Topuksuz ve lastik tabanlı modeller

Ayrıca topuklu ayakkabılar, platform tabanlı modeller ve parmak arası terlikler de araç kullanımı sırasında önerilmemektedir.

YARGI KARARLARINDA TERLİK DETAYI

Geçmişte meydana gelen bazı trafik kazalarında, sürücünün terlikle araç kullandığı gerekçesiyle mahkemeler tarafından kusurlu bulunduğu örnekler mevcuttur. Bu da trafik kazalarında sigorta ve mahkeme süreçlerinde terlikle araç kullanmanın ağırlaştırıcı bir faktör olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.

TAVSİYELER VE SONUÇ

Yasal açıdan açık bir "terlikle araç kullanma yasağı" bulunmasa da, trafik güvenliği açısından bu durum ciddi riskler barındırmaktadır. Özellikle uzun yolculuklara çıkarken veya şehir içi trafikte dahi sürücülerin uygun, ayağı saran ve kaymaz ayakkabılar giymesi hem kendi hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından hayati önem taşır.

Seyahat öncesinde konfor düşünülse bile, sürüş güvenliğini riske atacak ayakkabı seçimlerinden kaçınılmalıdır. Unutmayın, sürüşte yapılacak basit bir tercih, hayati sonuçlara neden olabilir.