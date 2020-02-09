Terk eden sevgilisinin otomobilini kundakladı

09.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:45

Adana'da kendisini terk eden sevgilisinin otomobilini benzin dökerek yakan zanlı yakalandı. Zanlının ifadesinde "çok sevdiğim için yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Ç. (38) bir süre önce Esra Ç. (34) ile sevgili oldu. Ancak Esra Ç. daha sonra Mahmut Ç. ile anlaşamadığını söyleyerek ondan ayrıldı. Bu ayrılığı bir türlü kabullenemeyen Mahmut Ç. sürekli Esra Ç.'nin tekrar kendisiyle sevgili olmasını istedi. Ancak bu teklifi bir türlü kabul edilmeyen Mahmut Ç., gece Esra Ç.'nin evinin önüne gelip otomobiline benzin dökerek yaktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobili söndürdü ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Esra Ç. ise olayı polise bildirerek şikayetçi oldu. Zanlı olaydan kısa bir süre sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete getirilerek ifadesi alınan zanlının ifadesinde, Esra Ç.'yi çok sevdiğini ancak kendisini terk ettiğini, bu nedenle onun canını acıtmak için otomobilini yaktığını belirterek, "Onu çok sevdiğim için yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.



İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA