Tercihler açıklandı mı? LGS 2021 1. yerleştirme tercih sonuçları açıklandı mı? Nereden bakılır?

Son dakika: 2021 LGS 1. tercih sonuçları açıklandı. Buna göre adaylar MEB 'in resmi sitesinden tercih sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki, LGS 2021 yerleştirme tercih sonuç ekranına nereden bakılır? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 1. tercihler açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları MEB'in internet adresinden açıklandı. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti. LGS tercihlerine göre yapılan yerleştirmeler sonrası, sınavla girilen okulların yüzde 95'inde doluluk sağlandı. Peki, Tercihler açıklandı mı? LGS 2021 1. yerleştirme tercih sonuçları açıklandı mı? Nereden bakılır?

LGS 2021 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarını sonuc.meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Sonuc.meb.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi yazarak 1. yerleştirme sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

LGS 2021 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

LGS 2021 İLK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

NAKİL SONUÇLARI 2 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

20 AĞUSTOS'TA SÜREÇ TAMAMLANACAK

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

2021 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

26 Temmuz 2021 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

26-30 Temmuz 2021 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

2 Ağustos 2021- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

09 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

09-13 Ağustos 2021- Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen

öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon

Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 - 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı