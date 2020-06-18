"Tercih yaparken akreditasyona dikkat edin" Uluslararası akreditasyona sahip bir programdan mezun olanların uluslararası geçerliliğe sahip diplomaya sahip olacağına vurgu yapan Prof. Dr. Burhan Aykaç "Aday öğrenciler Türkiye'de hangi üniversitenin hangi programlarının akredite edilmiş olduğunu tercih kitapçığında bulabilirler.

Uluslararası akreditasyona sahip bir programdan mezun olanların uluslararası geçerliliğe sahip diplomaya sahip olacağına vurgu yapan Prof. Dr. Burhan Aykaç "Aday öğrenciler Türkiye'de hangi üniversitenin hangi programlarının akredite edilmiş olduğunu tercih kitapçığında bulabilirler. Tercih yaparken dikkat etmeleri gereken bir husus." dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin (İGÜ) Online Tanıtım Günleri kapsamında düzenlediği canlı yayının konuğu İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç oldu. Üniversitenin sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen yayının moderatörlüğünü ise İGÜ Akreditasyondan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş yaptı. Canlı yayın esnasında aday öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Rektör Prof. Dr. Burhan Aykaç, üniversitenin sahip olduğu uluslararası akreditasyonlardan, Covid-19 salgını süresince attıkları adımlara kadar birçok konuda bilgilendirdi.

"60 ULUSLARARASI AKREDİTE PROGRAM"

Alman, İngiliz ve Amerikan akreditasyon kuruluşlarına başvuru yaparak akreditasyon değerlendirmelerine kendi istekleri ile dahil olduklarını belirten Aykaç, "Değerlendirme sonucunda 60 programımız akredite edildi ve Türkiye'nin en çok uluslararası akreditasyona sahip üniversitesi olduk. Uluslararasılaşmaya önem veriyoruz. Uluslararası nitelikte ve standartlarla ders programları hazırlıyoruz. Geleceğe ümitle bakan, ülkeye ve üniversiteye değer katan öğretim elemanları ile çalışıyoruz. Türk öğretim elemanları kalitesiyle Türkiye'nin önde gelen üniversitelerindeyiz. Uluslararası akredite edilmiş programlarda öğretim üyesi olmayı herkes ister" ifadelerini kullandı.

"TERCİH YAPARKEN AKREDİTASYONA DİKKAT EDİN"

Uluslararası akreditasyona sahip bir programdan mezun olanların uluslararası geçerliliğe sahip diplomaya sahip olacağına vurgu yapan Aykaç, "Aday öğrenciler Türkiye'de hangi üniversitenin hangi programlarının akredite edilmiş olduğunu tercih kitapçığında bulabilirler. Tercih yaparken dikkat etmeleri gereken bir husus. Üniversitemizi ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Salgın sebebiyle gelemeyenler ise web sitemizden ilgili programları inceleyebilir ve tanıtım filmlerimizi izleyebilir. Seçecekleri programların öğretim üyesi kadrosu ile irtibata geçebilirler." dedi.

"60 DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİMİZ OLACAK"

Diş Hekimliği Fakültelerinin bu yıl ilk kez öğrenci alacağını ifade eden Aykaç, "7 Ekim tarihinde 60 diş hekimliği öğrencimiz olacak. Genç bir üniversite olduğumuzdan laboratuvarlarımız hem yeni hem de son teknoloji ile donatılmış durumda. Türkiye'nin en iyi diş hekimliği fakültesini kurduk. Gelecek yıllarda da tıp, hukuk ve eğitim fakülteleri ile üniversitemizi zenginleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"BİR HAFTADA UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİK"

YÖK'ün 11 Mart'ta üniversitelere verdiği yetkinin tamamını kullandıklarını ifade eden Aykaç, "Öğrencilerimizin ve personelimizin sağlığını ön planda tuttuk. 26 bin öğrencimizi bir hafta içerisinde uzaktan eğitime geçirerek Türkiye'de bir rekora imza attık. Uzaktan eğitim sürecine en hızlı geçen üniversite olduk" dedi.

"İYİ Kİ DİYECEKSİNİZ"

Öğrencilerine yeni eğitim – öğretim yılında arzu ettikleri takdirde yüzde 40 oranında uzaktan eğitim vermeyi planladıklarını dile getiren Aykaç, sınava girecek aday öğrencilere hiç endişe etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Aykaç, "Heyecanlanmayın. Sınava odaklanın. Karamsar olmayın. İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni tercih ettiğinizde 'iyi ki' diyeceksiniz, 'keşke' demeyeceksiniz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA