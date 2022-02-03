HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tercan'da kardan kapalı köy yolları açılıyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde kar ve tipi dolayısıyla kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor.

Tercan'a 42 kilometre uzaklıktaki Konarlı köyü ve mezralarının kardan kapanan yolları yeniden ulaşıma açılıyor. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri Peçerik, Karabaşlar, Karşı Karabaşlar, Aşağı Bahçe, Aşağı Konarlı'nın yollarını açarken Yukarı Bahçe, Yukarı Konarlı, Cemallar, Bahçe, Yoncalar mezralarında ise çalışmalar sürdürülüyor.

İlçe Kaymakamı Musa Kazım Çelik, "Tüm ekiplerimiz 24 saat çalışmaktadır. Personelimiz ve ekipmanlarımız ile birlikte devletimiz vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.