Terastan düşen 4 yaşındaki Hiranur öldü

04.11.2019 12:53

ŞANLIURFA'da oynadığı 4 katlı evin terasından düşen Hiranur Karataş (4) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay bugün sabah saatlerinde Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Hiranur Karataş, oynadığı 4 katlı evin terasından beton zemine düştü. İhbarla gelen ambulansla, ağır yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.