Tepkilerin odağındaki Canan Kaftancıoğlu, Aylan bebek paylaşımından ötürü özür diledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı '128 milyar dolar nerede?' paylaşımında Bodrum'da sahile cansız bedeni vuran Aylan bebeğin fotoğrafını kullanmasından dolayı özür diledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından, '#128MilyarDolarNerede' etiketiyle paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, paylaşımında Suriye'den kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da sahile vuran Aylan bebeğin (Alan Kurdi) fotoğrafını kullandı.

Aylan bebeğin cansız bedeninin fotoğrafının üzerinde "128 milyar dolar nerede" yazısı yer aldı. Kaftancıoğlu'nun paylaşımı tepki çekti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, Aylan bebeğin fotoğrafını kullandığı için özür diledi.

"VATANDAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM"

Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "128 Milyar Doların doğru kullanılması halinde bu ve benzeri manzaraların oluşmayacağına dikkat çekmeyi amaçlarken Aylan bebeğin hala vicdanlarımıza ağır gelen, unutamadığımız görüntüsünü paylaştığım için vatandaşlarımızdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.