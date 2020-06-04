'Tepkilerden çekindiğim için bebeği sokağa terk ettim'
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'Tepkilerden çekindiğim için bebeği sokağa terk ettim'

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak geri dönüşüm konteynerinin yanındaki karton üzerine terk eden İlkay Y. ve annesi Ayşe T.

'Tepkilerden çekindiğim için bebeği sokağa terk ettim'
04.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:57

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak geri dönüşüm konteynerinin yanındaki karton üzerine terk eden İlkay Y. ve annesi Ayşe T.'nin ifadelerinde, bebeğin nikahsız birliktelik sonucu olduğunu ve çevre baskısından korkup terk ettiklerini söylediği ortaya çıktı. İlkay Y.'nin ifadesinde, "Bebek dünyaya geldiğinde bakma şansım yoktu. Ekonomik anlamda zor bir dönem geçiriyordum. Resmi bir birliktelik olmadığı için çevremdeki insanların vereceği tepkilerden çekindiğim için bebeği sokağa terk ettim" dediği öğrenildi.

İlçeye bağlı İmaret Mahallesi'nde 2 Haziran Salı günü bir marketin arkasındaki geri dönüşüm noktasında ağlayan bebek sesi duyan Fatma Erik ve Osman Durgut, olay yerine gittiklerinde yeni doğmuş bebekle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, beze sarılmış bebeği korumaya aldı. Sağlık görevlilerince Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin kız ve 3 günlük olduğu anlaşıldı. Burada görevliler tarafından bakıma alınıp tedavisi yapılan bebek, altı değiştirilip mama verildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

ANNE VE ANNEANNE TUTUKLANDIYapılan çalışmayla 3 günlük bebeğini sokağa bıraktığı tespit edilen İlkay Y. ve annesi Ayşe T., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan anne ve anneanne serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakılan İlkay Y. ve Ayşe T.'nin tekrar gözaltına alınarak ifadelerinin alınmasına karar verdi. Polis ekiplerince yeniden ifadeleri alınan İlkay Y. ve Ayşe T., aynı gün akşam işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne ve anneanne, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.'BAKMA ŞANSIM YOKTU'Anne İlkay Y. ve anneanne Ayşe T'nin bebeği terk etme nedeninin, tepkilerden çekinme olduğu öğrenildi. İlkay Y.'nin daha önce bir evlilik yaptığı ve eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle boşandığı, Bolvadin'de bir başka kişiyle 1 yılı aşkın süredir nikahsız birlikte yaşadığı, bu ilişkiden hamile kaldığı ve bunu da çevresinden gizlediği ifadesine yansıdı. İlkay Y.'nin ifadesinde, "Bebek dünyaya geldiğinde bakma şansım yoktu. Ekonomik anlamda zor bir dönem geçiriyordum. Resmi birliktelik olmadığı için çevremdeki insanların da vereceği tepkilerden çekindim ve bebeği sokağa terk ettim" dediği öğrenildi.KIZININ KARARINA GÖZ YUMMUŞAyşe T.'nin de bu süreçten çok mutlu olmadığı, ancak kızının toplumda 'kötü kadın' olarak anılmasını istemediği için kızının kararına uyarak bebeği sokağa terk etmesine göz yumduğu ifadesini verdiği kaydedildi.KORUMAYA ALINACAKSokağa terk edilen bebeğin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde devam eden tedavisinin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı belirtildi.GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILARDiğer yandan İlkay Y. ile Ayşe T., olay günü bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde ara sokaktan önce Ayşe T.'nin yürüyerek çıktığı, kısa süre sonra da İlkay Y.'nin karnını tutarak Tosun'un peşinden gittiği görüldü. Anne-kızın bebeği bu sırada bırakmaya mı götürdüğü yoksa bırakıp, döndükleri sırada mı görüntünün kaydedildiği henüz tespit edilemedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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