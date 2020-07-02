Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ziyaretler
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ziyaretler

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kente önemli hizmetlerde bulunan ve halen bulundukları görevlerde Eskişehir halkına hizmet etmeye devam eden yöneticilerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ziyaretler
02.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:00

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kente önemli hizmetlerde bulunan ve halen bulundukları görevlerde Eskişehir halkına hizmet etmeye devam eden yöneticilerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Son olarak Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakam Vekili Alper Balcı ile emekli Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Alper Balcı, nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirterek, misafirperverliğinden ötürü Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Emekli Vali Yardımcısı Bekir Tütüncü ise, Ataç'la olan dostluğuna dikkat çekerek, "15 Nisan'da yaş haddinden emekli oldum. O günler pandeminin pik yaptığı günlerdi. O nedenle eski dostlarımıza veda ziyaretleri gerçekleştirememiştik. Ahmet ağabeyle bizim 25 seneye yakın bir tanışıklığımız var. Kendisinin bizde çok özel bir yeri var. O günlerde yapamadığım veda ziyaretini bugün yaptım. Sıcak karşılamalarından dolayı Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Değerli valililerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum" diyen Başkan Ataç da, şunları söyledi:

"Sevgili Bekir kardeşimizin bahsettiği gibi en az 25 yıllık bir dostluğumuz var. Bu zaman zaman vilayet-belediye ilişkileri, zaman zaman ise kişisel birlikteliklerle geçti. Allah'tan ki kendileri Eskişehir'e yerleşti. Bu bizim için çok önemli. Çünkü kendisinin derin bilgilerinden yararlanma fırsatımız olacak. Alper Bey de bugün hem Vali Yardımcısı hem de Tepebaşı Kaymakam Vekili olarak aramızda. Kendisi bizim için çok değerli bir insan. Gelecekte çok önemli görevlerde bulunmasını temenni ediyorum. Sayın Bekir Valimize sağlıklar, Alper Valimize de başarılar diliyorum."

Ziyaret, sosyal mesafe kuraları uyarınca çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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