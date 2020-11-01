TEOG Türkiye birincisinin cesedi enkazdan çıkarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TEOG Türkiye birincisinin cesedi enkazdan çıkarıldı

01.11.2020 15:38 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:46

TEOG'da Türkiye derecesi yaparak İzmir'de özel bir koleji burslu kazanan 17 yaşındaki Arda Baran Demir'in enkaz altından cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir depremi, Tuncel'inin Çemişgezek ilçesine bağlı Sınsor köyünden TEOG'da Türkiye derecesi yaparak, İzmir'e okumaya gelenArda Baran Demir'i de aldı.

6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalardan birinin altından cansız bedeni çıkarılan 17 yaşındaki Demir'in ardında başarısı ve hayalleri kaldı.

Derece yaparak özel bir koleji bursu kazanan ve okumak için İzmir'e gelen Arda Baran'ın hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, Arda Baran Demir'in TEOG birincisi olduğunun altını çizdi. Ali Mustafa Çelik, "Teog sınavında 120 sorudan 119 soruyu doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan ve bize büyük bir gurur yaşatan Tunceli Çemişgezek Payamdüzü köyünden 17 yaşındaki Arda Baran Demir, İzmir depreminde ne yazık ki hayatını kaybetti. Hepimizi derin acıya boğan Arda canımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" şeklinde konuştu.

TEOG Türkiye birincisinin cesedi enkazdan çıkarıldı
TEOG Türkiye birincisinin cesedi enkazdan çıkarıldı

İlgili Haberler

İzmir'deki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
İzmir'deki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
Göçük altı kamera ile yeri tespit edilen çocuk enkazdan çıkarıldı
Göçük altı kamera ile yeri tespit edilen çocuk enkazdan çıkarıldı
Buse enkazdan 9,5 saat sonra çıkarıldı
Buse enkazdan 9,5 saat sonra çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur Halil Sezai İkbal Gürpınar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Josef De Souza Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TEOG Türkiye birincisinin cesedi enkazdan çıkarıldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 15:46:21. #1.14#
title