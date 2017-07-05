Tenis: Wimbledon
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın üçüncü gününde, favori tenisçiler fire vermeden yollarına devam etti.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın üçüncü gününde, favori tenisçiler fire vermeden yollarına devam etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde, tek erkekler ve kadınlar kategorilerinde maçlar tamamlandı.
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Andy Murray ve 4 numaralı seribaşı Rafael Nadal, zorlanmadan tur atladı. Son şampiyon Büyük Britanyalı Murray, Alman tenisçi Dustin Brown'u, İspanyol Nadal da ABD'li Donald Young'ı 3-0 yenerek üçüncü tura kaldı.
Halep ve Svitolina üçüncü turda
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Simona Halep ve 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina da kolaylıkla adlarını üçüncü tura yazdırdı.
Rumen tenisçi Halep, Brezilyalı Beatriz Haddad Maia karşısında, Ukraynalı Svitolina ise İtalyan Francesca Schiavone önünde 2-0 galip gelerek tur atladı.
Turnuvada üçüncü günün sürprizini, uzun süren sakatlığının ardından Fransa Açık ile kortlara dönen Petra Kvitova gerçekleştirdi. Daha önce Wimbledon'dan iki kez zaferle ayrılan 11 numaralı seribaşı Çek Kvitova, ABD'li Madison Brengle'a 2-1 yenilerek turnuvaya erken veda etti.
Dördüncü günün programı
Wimbledon'daki ikinci tur maçlarında yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile Çek Adam Pavlasek ve 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile Sırp Dusan Lajovic karşılaşacak.
Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile Belçikalı Kirsten Flipkens, 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile Slovak Magdalena Rybarikova maça çıkacak.
Günün sonuçları
Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:
Kadınlar:
Simona Halep (Romanya) (2) - Beatriz Haddad Maia (Brezilya): 2-0 (7-5, 6-3)
Elina Svitolina (Ukrayna) (4) - Francesca Schiavone (İtalya): 2-0 (6-3, 6-0)
Johanna Konta (Büyük Britanya) (6) - Donna Vekic (Hırvatistan): 2-1 (7-6, 4-6, 10-8)
Dominika Cibulkova (Slovakya) (8) - Jennifer Brady (ABD): 2-0 (6-4, 6-4)
Venus Williams (ABD) (10) - Qiang Wang (Çin): 2-1 (4-6, 6-4, 6-1)
Madison Brengle (ABD) - Petra Kvitova (Çekya) (11): 2-1 (6-3, 1-6, 6-2)
Jelena Ostapenko (Letonya) (13) - Francoise Abanda (Kanada): 2-1 (4-6, 7-6, 6-3)
Victoria Azarenka (Belarus) - Elena Vesnina (Rusya) (15): 2-0 (6-3, 6-3)
Camila Giorgi (İtalya) - Madison Keys (ABD) (17): 2-1 (6-4, 6-7, 6-1)
Heather Watson (Büyük Britanya) - Anastasija Sevastova (Letonya) (18): 2-0 (6-0, 6-4)
Erkekler:
Andy Murray (Büyük Britanya) (1) - Dustin Brown (Almanya): 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)
Rafael Nadal (İspanya) (4) - Donald Young (ABD): 3-0 (6-4, 6-2, 7-5)
Marin Cilic (Hırvatistan) (7) - Florian Mayer (Almanya): 3-0 (7-6, 6-4, 7-5)
Kei Nishikori (Japonya) (9) - Sergiy Stakhovsky (Ukrayna): 3-1 (6-4, 6-7, 6-1, 7-6)
Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) (12) - Simone Bolelli (İtalya): 3-0 (6-1, 7-5, 6-2)
Jerzy Janowicz (Polonya) - Lucas Pouille (Fransa) (14): 3-1 (7-6, 7-6, 3-6, 6-1)
Gilles Muller (Lüksemburg) (16) - Lukas Rosol (Çekya): 3-2 (7-5, 6-7, 4-6, 6-3, 9-7)
Roberto Bautista Agut (İspanya) (18) - Peter Gojowczyk (Almanya): 3-1 (6-2, 6-1, 3-6, 6-3)