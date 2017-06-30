Tenis: ATP World Tour 250 Antalya Open

ATP World Tour 250 kapsamındaki Antalya Open uluslararası erkekler tenis turnuvasının yedinci gününe, çiftler final müsabakası ve ana tablo yarı final müsabakaları ile devam edildi.



Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla Türk Ekonomi Bankasının (TEB) ana sponsorluğunda Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otelin çim kortlarında düzenlenen turnuvanın yedinci gününde, tek erkekler kategorisinde ana tabloda 2 yarı final ile çiftlerde final karşılaşması yapıldı.



Çiftlerde şampiyon Lindstedt / Qureshi çifti



Çiftler final müsabakasında İsveçli Robert Lindstedt / Pakistanlı Aisam-Ul-Haq Qureshi ikilisi ile Avusturyalı Oliver Marrach / Hırvat Mate Pavic çifti karşılaştı.



Birinci seti 7-5 kazanan İsveçli Robert Lindstedt / Pakistanlı Aisam-Ul-Haq Qureshi ikilisi ikinci sette 4-1 öndeyken rakipleri Avusturyalı Oliver Marrach / Hırvat Mate Pavic çiftinden Marrach'ın elinden sakatlanması üzerine maçı yarıda bırakınca mücadelenin galibi Lindstedt ve Qureshi ikilisi oldu. Turnuvanın şampiyonları aynı zamanda 23 bin 780 avro para ödülünün de sahibi oldu.



Düzenlenen ödül töreninde birinci olan Lindstedt ve Qureshi çiftine ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Marka ve İletişim direktörü Zeynep Demirkol birlikte verdi. İkinci olan Marrach / Pavic ikilisi ise ödüllerini Kaya Holding Üst Yöneticisi Sami Türkay'dan aldı.



Ödül töreninde konuşan İsveçli tenisçi Robert Lindstedt, ilk defa şampiyon olmanın çok özel bir duygu olduğunu belirterek, "Partnerime ve sıcakta bizimle birlikte oldukları için tüm seyircilere teşekkür ederim." dedi.



Pakistanlı tenisçi Aisam-Ul-Haq Qureshi "selamünaleyküm" diyerek başladığı konuşmasında, "İlk defa ailemin gözü önünde şampiyonluk kazanıyorum. Türkiye'yi çok sevdim. Türkiye'de tekrar tenis oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Tek erkeklerde finalin adı Sugita ve Mannarino



Günün diğer müsabakalarında ise tek erkekler yarı final karşılaşmasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marcos Baghdatis'in 3. sette rahatsızlanarak oyunu bırakması üzerine Japon tenisçi Yuichi Sugita ile İtalyan Andreas Seppi'yi 2-0 yenen Fransız tenisçi Adrian Mannarino tek erkekler finaline yükselen isimler oldu.



Yarın saat 17.30'da ana tablo tek erkekler final müsabakasında Yuichi Sugita ile Adrian Mannarino, 78 bin 270 avro para ödülünün sahibi olabilmek için mücadele edecek.