Tencent, Battlerite'ın geliştiricisi Stunlock Studios'un çoğunluk hissesini satın aldı
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Tencent, Battlerite'ın geliştiricisi Stunlock Studios'un çoğunluk hissesini satın aldı

Tencent, Battlerite'ın geliştiricisi Stunlock Studios'un çoğunluk hissesini satın aldı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Tencent'in kontrolüne geçen şirketler arasında Stunlock Studios da eklendi.

Geçtiğimiz gün 1.27 milyar dolar karşılığında 'u bünyesine kattığını duyuran Tencent, Battlerite ve Dead Island gibi oyunların geliştiricisi Stunlock Studios'un çoğunluk hissesini satın aldığını açıkladı. Dünyanın en güçlü oyun şirketlerinden biri olan Tencent Games yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2010 yılında İsveç'te kurulan bağımsız stüdyo, Tencent'in stratejik desteğiyle birlikte kendi iç yapısını değiştirmeden oyun geliştirmeye devam edecek.

2016 yılında Battlerite'ın Çin piyasasına çıkış yapmasıyla birlikte iki şirket arasında ortaklık başlamıştı. Tencent, 2019 yılından beri stüdyonun azınlık paylarını elinde tutuyordu.

Stunlock Studios'un CEO'su Rickard Frisegård:

"Dünyanın en büyük oyun şirketini İsveç'in küçük Skövde kasabasından temsil etmek bir onurdur. Tencent yaptığı yeni yatırım ile birlikte öncelikle oynanışa odaklanarak kaliteli projeler sunacağımıza büyük ölçüde güvendiğini gösteriyor. Bu bize şuanda geliştirmekte olduğumuz V Rising için büyük vizyonumuzu gerçekleştirme fırsatı tanıyacak ve stüdyo olarak uzun vadede genişleyerek gelecekteki girişimlerimizde bize yardımcı olacak."

Tencent Games Global CEO'su Michelle Liu:

"Stunlock'u uzun zamandır biliyoruz ve kendilerinden çok etkilendik. Sektöre en kaliteli oyunları getirmek için dünyanın en yetenekli geliştirme ekipleriyle ortak olmaya devam ediyoruz."

Tencent'in halihazırda çoğunluk hisselerine sahip olduğu stüdyolar arasında Klei Entertainment, Yager Development, Grinding Gear Games ve 10 Chambers Collective gibi isimler bulunuyor. Ayrıca Ubisoft, Paradox Entertainment, Activision Blizzard ve Epic Games gibi birçok popüler şirkette azınlık payı bulunuyor.

Kaynak: Playerbros

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