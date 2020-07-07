Temmuz ayı İGM toplantıları devam ediyor
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Temmuz ayı İGM toplantıları devam ediyor

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantılarının 2. birleşimi yapıldı.

07.07.2020 14:10 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:15

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantılarının 2. birleşimi yapıldı.

İGM toplantısı salonunda başkan Burhanettin Çoban başkanlığındaki oturumda, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek imzasıyla meclise gönderilen gündem dışı konular, meclis üyelerine okunarak, ilgili komisyonlara sevk edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinde ise Çobanlar ilçesinde bulunan ve mülkiyeti il özel idaresine ait 300 seyirci kapasiteli spor salonunun, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilmesi kararlaştırıldı.

2020 mali yılına devreden Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kurumsal kodu altındaki jandarma nezarethane yapımı harcama kalemindeki 100 bin liralık ödenek, İhsaniye Yaylabağı Jandarma Karakol Komutanlığı yapım işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği gerçekleştirildi.

Bir diğer gündem maddesinde de 2020 Yılı yatırım programında Sinanpaşa ilçesine spor salonu yapımı için bütçe ayarlaması yapıldı.

Temmuz ayı toplantılarının 3. birleşimi yarın yapılacak.

Temmuz ayı İGM toplantıları devam ediyor

Kaynak: AA

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