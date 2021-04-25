Temizlik yaparken elektrik akımına kapıldı
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Temizlik yaparken elektrik akımına kapıldı

Temizlik yaparken elektrik akımına kapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen olayda evde temizlik yaparken, tavandaki ahizeyi sildiği sırada elektrik akımına kapılan kadın yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen olayda evde temizlik yaparken, tavandaki ahizeyi sildiği sırada elektrik akımına kapılan kadın yaralandı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Öz Değirmen Sokak'ta bulunan apartmanın 2. Katında meydana geldi. Emine D.(55), evinde temizlik yapmaya başladı. O sırada tavanda asılı ahizedeki ampulü, ıslak bezle silerken elektrik akımına kapıldı. Sandalye üzerinden düşen kadın yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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