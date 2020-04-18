Temizlik işleri ekibinden 150 kişilik dev koro
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Bodrum

Temizlik işleri ekibinden 150 kişilik dev koro

Temizlik işleri ekibinden 150 kişilik dev koro Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli 150 kişilik dev koro ile sahneye çıktı.

18.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:15
Temizlik işleri ekibinden 150 kişilik dev koro

Temizlik işleri ekibinden 150 kişilik dev koro

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli 150 kişilik dev koro ile sahneye çıktı. 'Grup Çöpçüler'in klibi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs (Covid 19) salgını ile en başından bu yana etkin bir mücadele ortaya koyan Bodrum Belediyesi ekipleri hem mesai arkadaşlarına moral vermek için hem de bu kapsamda yurt genelinde çalışmalarını sürdüren temizlik görevlilerine destek olmak için bir klip hazırladı. Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşılırken, binlerce kişi tarafından da izlendi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından oluşturulan orkestra, Müzik Öğretmen Turgay Kutluğ öncülüğünde Erkin Koray'ın "Çöpçüler" isimli şarkısını seslendirdiler. Tamamı Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından oluşan orkestrada, Bağlama ev Vokalde Birol Aydemir, Gitarda Yılmazcan Saat, Kemanda Dündar Ayata, Bateride Vedat Akça ve Darbukalarda ise İsmail Karakaş ile Mehmet Tulup'dan oluştu.

Mesaiden arta kalan zamanlarında bir araya gelen orkestra, şarkının orijinalindeki "kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler" yerine "sağ olsun şu çöpçüler koronayı süpürmüşler" şeklinde söylediler. Kendilerine Grup Çöpçüler diyen ekibin seslendirdiği şarkıya birde klip çekildi. Klipte orkestraya 150 kişilik temizlik işçilerinden oluşan koro eşlik etti.

Temizlik işleri ekibinden 150 kişilik dev koro

Kaynak: İHA

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