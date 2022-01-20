Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde temizlik işçisi yolda bulduğu 22 bin 200 lirayı sahibine teslim etti. Bu durumu öğrenen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdi.

Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi'nde yaşanan olayda banka şubesinden çektiği 22 bin 200 lirayı Belediye Caddesi'nde düşüren Adnan B. isimli vatandaş yardım için zabıta müdürlüğüne başvurdu. Caddede temizlik yapan Şakir Hatipoğlu yerde gördüğü poşette para olduğunu fark etmesi üzerine poşeti zabıta müdürlüğüne teslim etti. Kısa sürede para vatandaşa teslim edilirken temizlik işçisi Şakir Hatipoğlu'nun bu duyarlı davranışı takdir topladı.

Başkan Tavlı: "Gurur duyduk"

Temizlik işçisi Şakir Hatipoğlu ve Temizlik İşleri Müdürü Civan İkinci, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Belediye personelinin bu davranışından dolayı gurur duyduklarını beliren Başkan Hüseyin Tavlı, "Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz Şakir Hatipoğlu bizleri gururlandırmıştır. Davranışıyla kamu görevlisi olmanın gerekliliklerini de yerine getirmiş oldu. Ünye Belediyemizdeki tüm personel arkadaşlarımızın da aynı hassasiyetle görevlerini yerine getirdiğinin altını çizmek istiyorum. Şakir Hatipoğlu kardeşimiz bu davranışıyla onlara ayrıca örnek oldu. Bu örnek davranışından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Onun bu davranışını ödüllendireceğiz" dedi.

Başkan Tavlı Şakir Hatipoğlu'nu altın ile ödüllendirdi. - ORDU