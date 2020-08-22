Temel Kotil kimdir? Temel Kotil nereli, kaç yaşında? Temel Kotil hayatı TUSAŞ'a Genel Müdürü olarak görev yapan Temel Kotil, Rize'de doğdu ve eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği'' bölümünde yüksek lisans yaptı. Temel Kotil biyografisi haberimizde.

Temel Kotil, Michigan Üniversitesinde doktarasını yaptı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yürüttü, ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak çalıştı.

TEMEL KOTİL KİMDİR?

Kotil, 1959 yılında Rize'de Gündoğdu beldesinin Araklı mahallesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun oldu, 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991'de de yine Michigan Üniversitesinde "Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamladı.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yürüttü. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini üstlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet verdi ve ardından New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.'de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürüttü.

İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde dersler veren Kotil, evli ve dört çocuk babasıdır. Başarılı akademisyen; 2009 İstanbul Turizm Özel Ödülü, 2014 Yılın Havacılık Lideri Ödülü, 2014 Airline Strategy Ödülleri - Yılın CEO'su Ödülü, 2015 Avusturya Liyakat Nişanına layık görüldü.

Temel Kotil'in Türk Hava Yoları kariyeri:

2003 yılında THY'deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlamıştır.

2005 yılında THY Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

2006 yılında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

2010 yılında Avrupa Havayolları Birliği (AEA) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

1 Ocak 2014 itibarı ile Avrupa Havayolları Birliği'nin (AEA) Başkanlığına seçilmiştir.

21 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Türk Hava Yollarındaki görevinden ayrılıp, TUSAŞ - Türk havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.