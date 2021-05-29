TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var
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TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı, bölgeye ekipler sevk edildi Trafik durma noktasına geldi TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8...

TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var

Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı, bölgeye ekipler sevk edildi

Trafik durma noktasına geldi

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücülerden 1'i itfaiye ekiplerince kurtarıldı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Kartepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan 2 yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçta sıkışan 1 sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı kaza bölgesinde ekiplerin müdahaleleri sürüyor. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz

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