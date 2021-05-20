'Telli turna' çifti için köylüler seferber oldu
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'Telli turna' çifti için köylüler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Yaşar Başkurt - Haberler | Güncel

- 'Telli turna' çifti için köylüler seferber oldu Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Gökçebağ köyünde, nesli tehlike altında olan 'telli turna' çiftinin rahatsız olmaması için adeta sessizlik seferberliği ilan edildi.

- 'Telli turna' çifti için köylüler seferber oldu

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Gökçebağ köyünde, nesli tehlike altında olan 'telli turna' çiftinin rahatsız olmaması için adeta sessizlik seferberliği ilan edildi.

Bazı kuş türleri gibi, adına türküler yazılan 'telli turna'ların da nesli tehlike altında. Türkiye'de uzun yıllardır hiç üreme kaydı olmayan telli turnalar, Gökçebağ köyünde bulunan Fransız Göleti'ne gelerek yuva yaptı. Onların yumurtlayıp kuluçkaya yattığını, Fransız Göleti çevresini fırsat buldukça kontrol eden kuş ve doğa fotoğrafçısı Engin Bıyıkoğlu fark etti.

Milli Parklar Amasya Şubesi'ne, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Ornitolog Ögr. Dr. Arif Cemal Özsemir ve Merzifonlu kuş fotoğrafçısı Ali Şeker'e bilgi veren Bıyıkoğlu, köy halkından da kuşların kesinlikle rahatsız edilmemesini istedi.

Bu durumu öğrenen köylüler, üreme döneminde olan göçmen kuşlar için köyde teyakkuza geçti. Türkiye'de ürediği kesin bilenen tek nokta olan Gökçebağ köyü halkı, kuşların mümkün olduğunca rahatsız edilmemesi adına birbirlerini ve dışarıdan gelenleri uyarıyor. Bazı çiftçiler ise tarlalarına giderken göletin kıyısından geçmeyip yolu kilometrelerce uzatıyor.

Göletin çevresinde zaman zaman nöbet tuttuklarını aktaran köy halkından Kadir Öncül, "Misafirlerimiz telli turna çiftçinin çok hassas olduğunu öğrendik. Gerek komşu ve biz köylü arkadaşlarımız hayvanı rahatsız etmemek için gerekirse kendi arazimize giderken, yolumuzu değiştirerek gidiyoruz. Bu hayvan 2-3 yumurta yaparak yaklaşık 35-40 gün içerisinde kuluçkada yatmaktadır. Biz bu süreçte kuşların rahatsız edilmemesini tüm arkadaşlardan rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuşların rahatsız edilmemesi için çok dikkat ettiklerini dile getiren Ramazan Karagöz şunları kaydetti:

"Köyümüzdeki bu Telli Turna kuşunu rahatsız etmemek için arazimize giderken yolumuzu değiştirip, elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Bu kuşlar nadir bulunan bir kuş olduğu için Gökçebağ köyü veya çevre köyden gelen arkadaşlara da bu durumu söyleyip gerekirse göletin bulunduğu yolu kullanmamalarını tavsiye ediyoruz."

Kuşların kuluçka dönemini tamamlayabilmeleri için elinden ne geliyorsa yapacaklarını söyleyen Gökçebağ Köyü Muhtarı Mustafa Yayla ise "Nesli tükenmekte olan telli turna kuşlarımız köyümüze misafir olarak gelmiştir. Bunları elimizden geldiği kadar misafirperverlikle ağırlayıp, koruyup kollayacağız. İnşallah doğada çoğalmasını sağlayacağız" dedi.

'Telli turna' çifti için köylüler seferber oldu
'Telli turna' çifti için köylüler seferber oldu
'Telli turna' çifti için köylüler seferber oldu
'Telli turna' çifti için köylüler seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Başkurt

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