Telegram Türk mü? Telegram hangi ülkenin? Telegram kişileri eşitle ne demek?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi sonrası gündeme gelen uygulamalardan biri de Telegram oldu. Yoğun bir kitlenin kullanmaya başladığı Telegram uygulaması WhatsApp'a alternatif uygulamalardan biri oldu. Peki, binlerce kişinin ilk defa kullanmaya başladığı Telegram uygulaması hangi ülkenin? Telegram Türk mü?Telegram kişileri eşitle ne demek?

WhatsApp güncellemesi sonrası gelen WhatsApp sözleşmesi nedeniyle kullanıcılar Telegram indirmeye başladı. Telegram kullanımı ise kafaları oldukça karıştırdı. Peki, Telegram kullanılmalı mı? Telegram Türk mü? Telegram hangi ülkenin? Telegram kişileri eşitle ne demek?

TELEGRAM NEDİR?

WhatsApp'ın rakibi olarak gösterilen Telegram, aylık 400 milyon aktif kullanıcısı olan ücretsiz anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Telegram'da görüntülü arama (video call) özelliği dahil pek çok avantaj yer alır. Fotoğrafların kalitesi düşmeden de atılabilecek bir uygulama olan telegramda video atma süresi de daha uzundur.

TELEGRAM NASIL KULLANILIR?

Telegram'ı indirin ve uygulamayı açın.

Güncel cep telefonu numaranızı yazın.

numaranızı yazın. Telefonunuza gelen onay kodunu çıkan ekrana yazın.

Adınızı, soyadınızı yazın ve bir profil resmi ekleyin.

Menü butonuna basarak yeni grup, yeni kanal oluşturabilir ya da arama yapabilirsiniz.

Telegram'ı bilgisayarınızda ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınıza App Store ve Google Play üzerinden indirerek kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın tıpkı WhatsApp'da olduğu gibi masaüstü sürümü de bulunuyor. Telegram masaüstü sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

TELEGRAM'IN ÖZELLİKLERİ

- Telegram sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremiyor.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Telefon numarası ile kayıt olunmasına rağmen telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılır.

- Mesajlar Telegram dahil, üçüncü kişilere iletilmesi engellidir.

- Görüntülü ve sesli mesaj özellikleri sunar.

- Gönderilen mesajı belirli bir süre sonra yok eden özelliği vardır. Mesajlar belirlenen sürenin sonunda her iki taraftan silinir.

- Son görülme özelliği kapatılabilir.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle kullanma özelliği sunar.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

TELEGRAM HANGİ ÜLKENİN?

Telegram, çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık mesajlaşma servisidir. Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Ağustos 2013'te yayın hayatına başlamıştır. Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 2 GB'a kadar dosya paylaşımı yapabilmektedirler. Geliştiricileri ayrıca Kasım 2016'da Telegraph isminde, kullanıcıların çeşitli formattaki içerikler oluşturmalarını ve hikâye yazmalarını sağlayan bir uygulama hazırlamıştır.

4 Kasım 2014'te Telegram, Telegram kurucularının aralarında konuştuğu mesajlara erişebilen kişiye $300.000 ödül vereceği bir yarışma düzenledi. 11 Şubat 2015'te yarışma bitti ve kazananı olmadı. Ayrıca Telegram, hükümetler dahil olmak üzere hiçbir 3. partiyle bugüne kadar veri paylaşmamıştır.

TELEGRAM ÜCRETLİ Mİ?

Haberleşme uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir.

TELEGRAM GÜVENİLİR Mİ?

Telegram uygulaması, WhatsApp ve Line gibi kitlesel pazar mesajlaşma uygulamalarından daha güvenlidir. Güvenliği zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne (açıklamaya ve gelişmiş SSS'ye bakın) dayanıyor. Protokolümüzün ve istemcilerimizin güvenliğini artırmak için sürekli olarak toplulukla çalışıyor.

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırıların teröristler tarafından Telegram kullanılarak organize edildiği söyleniyor. EFF'e (Electronic Frontier Foundation-EFF) göre güvenlik açısından Telegram'ın standart ayarları 7 üzerinden 4, gizli sohbet uygulaması ise 7 üzerinden 7 puana sahip. Yazılım, iki katmanlı güvenli şifreleme özelliğini destekliyor: Bulut sohbetleri için sunucu-kullanıcı şifrelemesi ve gizli sohbetler için ek olarak kullanıcıdan kullanıcıya şifreleme.

TELEGRAM TÜRK MÜ?

Telegram, çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık mesajlaşma servisidir. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram bir Türk uygulaması değildir.

TELEGRAM KİŞİLERİ EŞİTLE NE DEMEK?

Telegram ayarlar sekmesinde yer alan "kişileri eşitle" seçeneğini seçmezseniz rehberinizde olup da Telegram kullanan kişileri ekleyemezsiniz.

Kişileri eşitle seçeneğini açık bıraktığınızda ise rehberinizde olup da Telegram'da bulunan arkadaşlarınız otomatik olarak sizin Telegram kişilerinize eklenmiş olacak.

Eğer kişilerdeki bir kişiyi Telegram'da görmek istemiyorsanız onu silebiliyorsunuz.

Bunun için kişiyle sohbet etme ekranını açıyorsunuz. Üst kısımda kişinin isminin üzerine tıklıyorsunuz.

Buradan kişiyi sil seçeneği çıkıyor ve o seçeneğe tıklayarak onu silebilirsiniz.

İşte burada "kişileri eşitle" seçeneği bir kez daha devreye giriyor.

Eğer bu seçenek açık ise sildiğiniz kişi rehberde yer alıyorsa tekrar Telegram hesabınızda da görülür.

Ancak "kişileri eşitle" seçeneğini kapatırsanız o kişi rehberde olduğu halde kişilerinizde görünmez.