Telegram nedir? Telegram hangi ülkenin, kimin? Telegram indirme nasıl yapılır? Telegram kime ait, nerenin markası?

Whatsapp kullanıcı sözleşmesinin ardından alternatif uygulamalara yönelim başladı. Bu uygulamalardan birisi de Telegram uygulamasıdır. Peki Telegram nedir, hangi ülkenin markasıdır? Telegram nereye ait, kimin malı? Telegram ile ilgili tüm bilgiler haberimizde!

Whatsapp'a alternatif uygulamalardan birisi de Telegram'dır. Peki Telegram nedir, nasıl indirilir, ücretsiz mi ücretli mi? Telegram hangi ülkenin markasıdır? Telegram nerenin malı, hangi ülkeye ait?

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık mesajlaşma servisidir. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulmuştur. Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Ağustos 2013'te yayın hayatına başlamıştır. Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 2 GB'a kadar dosya paylaşımı yapabilmektedirler. Geliştiricileri ayrıca Kasım 2016'da Telegraph isminde, kullanıcıların çeşitli formattaki içerikler oluşturmalarını ve hikâye yazmalarını sağlayan bir uygulama hazırlamıştır.

4 Kasım 2014'te Telegram, Telegram kurucularının aralarında konuştuğu mesajlara erişebilen kişiye $300.000 ödül vereceği bir yarışma düzenledi. 11 Şubat 2015'te yarışma bitti ve kazananı olmadı. Ayrıca Telegram, hükûmetler dahil olmak üzere hiçbir 3. partiyle bugüne kadar veri paylaşmamıştır.

TELEGRAM HANGİ ÜLKENİN UYGULAMASIDIR? KİMİN?

Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Telegram bugüne kadar 500 milyondan fazla kişi tarafından indirildi.

Kısacası Telegram uygulaması Rus yapımıdır diyebiliriz.

TELEGRAM İNDİRME NASIL YAPILIR?

Telegram uygulamasını ücretsiz bir şekilde iOS cihazlara APP Store üzerinden ve Android cihazlara Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

TELEGRAM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak istenilen irtibatlarda telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılablir.

Bulut tabanlı mesajlaşma. Bu sayede yazılım, her platformda saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

Gizli sohbet imkânı (İngilizce arayüzde "secret chat"). Telegram, gizli mesajlaşmalardaki yazışmaları ve medya dosyalarını sunucularında saklamaz. Ayrıca bu mesajlar için sistem günlüğü (metaveriler) de tutulmaz. Böylece, Telegram bile sizin kime ve ne mesaj gönderdiğinizi bilemez.

Kendini imha edebilen süreli mesajlar. Gönderilen bir mesaj dilenirse belirlenen bir süre sonunda karşılıklı her iki cihazdan otomatik silinebilir.

Bir mesajı – içeriği sildiğinizde karşı taraftan da otomatik silinmesi

İletinin üçüncü taraflara iletilmesinin engellenmesi

Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye, sohbette iki kişinin de görebileceği şekilde uyarı olarak bildirme

Konum paylaşabilme

Sunucuları dağıtık yapıdadır. Yani dünyanın çeşitli yerlerindeki sunucuları sayesinde veri paylaşımı ve eşleştirme oldukça hızlıdır.

Kanallar (botlar), etiketler (stickers)

Masaüstü uygulaması (Windows, Linux, OS X) ya da web sayfası üzerinden kullanılabilir. Ayrıca Windows için taşınabilir sürümü mevcuttur. Masaüstü sürümleri, "Gönder" menüsüne Telegram seçeneğini ekler. Masaüstü sürümlerinde "Secret Chat" özelliği kullanılamaz.

Gizli sohbet (secret chat) olmayan mesajlaşmaları ise sunucularında saklar.

Belge ya da farklı biçimlerde her türlü dosyayı gönderebilme. Dosya boyutu 2 GB'ı aşamaz. Toplam paylaşılan/ gönderilen dosya adedinde sınır yoktur.

Bilinmeyen numaraların mesaj atmasını önleyebilme

Kişiye özel son görünmeyi kapatabilme

Hatalı yazılan mesajı sonradan düzenleyebilme

Ücretsiz ve reklamsız

Sesli arama özelliği

Görüntülü arama özelliği

Öntanımlı ayarlara göre 6 ay boyunca kullanılmazsa hesaptaki dosyalar (mesajlar, medya dosyaları kişi listesi vb.) silinir. İstenirse hesabın silme periyodu ayarlardan 1 yıla çıkarılabilir.

Android ve masaüstü uygulamalarının teması değiştirilebilir.

Proxy desteği