Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
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Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak

ABD'li gazeteci Carl Bernstein, ABD Başkanı Trump'ın görüşmelerini ifşaladı. İfşa haberinde Trump'ın Erdoğan'la olan görüşmelerine de yer veren Bernstein, "Trump, Erdoğan'la yaptığı görüşmede Angela Merkel hakkında 'salak' dedi" ifadelerini kullandı.

30.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:19

ABD'nin ünlü gazetecisi Carl Bernstein, ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı ve aylarca süren derlemesini kamuoyu ile paylaştı. Trump'la en çok konuşan liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirten Bernstein, bu görüşmelerde Trump'ın Angela Merkel hakkında 'salak' dediğini de ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmelerini, tanıklara ve resmi belgelere dayandırarak uluslararası kamuoyuna aktaran başarılı gazeteci Carl Bernstein dünyayı şaşkına çeviren açıklamalar yaparak Trump'ı adeta ifşa etti.

"TRUMP, ANGELA MERKEL'E 'SALAK' DEDİ"

Aylar boyunca derlediği bilgileri kamuoyu ile paylaşan Bernstein, Trump'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'e "salak" dediğini ve başta Avustralya, Kanada, İngiltere ve Fransa olmak üzere birçok müttefikine de hakaretler yağdırarak adeta "zorbalık" yaptığını söyledi.

"BİR ŞEY BİLDİKLERİ YOK"

Bernstein'a konuşan iki kaynak, Trump'ın yabancı liderlerle konuşurken adeta bir hayal aleminde olduğunu söylerken "Trump, Erdoğan ve Putin'le konuşurken sürekli önceki başkanları eleştirirdi. Barack Obama ve George W. Bush gibi rakipleri hakkında, 'bir b.k bildikleri yok' yorumunu yaptı" ifadesini kullandı.

"TRUMP'LA EN ÇOK GÖRÜŞEN LİDER ERDOĞAN'DI"

CNN'de de yer alan haberin detaylarında şu ifadeler dikkat çekti: "Trump ile en çok özel telefon görüşmesi gerçekleştiren lider Erdoğan'dı. Bazen Beyaz Saray'ı haftada en az iki kere arar ve doğrudan Trump'a bağlanırdı. Erdoğan'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron sık sık Trump ile konuşurdu. Macron sık sık Trump'ı küresel iklim değişikliği politikasını değiştirmesi konusunda ikna etmeye çalışırdı.

"ERDOĞAN, TRUMP'TAN BAZI POLİTİKALARINI DEĞİŞTİRMESİNİ İSTERDİ"

Erdoğan'ın Trump ile görüşmelerinin sıklığı McMaster, Bolton ve Kelly'i rahatsız ederdi çünkü Erdoğan Trump'tan bazı politikalarını değiştirmesini isterdi ve bu sebeple Erdoğan, Ulusal Güvenlik Konseyi protokollerini bypass ederdi ve protokolü atlardı."

Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak

Manşet

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