Telafi eğitimler Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde devam edecek
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Telafi eğitimler Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler.

25.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:01

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Selçuk, meslektaşlarıyla yüz yüze buluşmaya gidemediği illere dijital imkanlarla ulaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda video konferansla 14'üncüsü yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın bu seferki durağı Mardin oldu.

Buluşmada "Bu zor günlerde öğretmenler olarak bizler toplumun yaralarını sarmaya gayret gösteriyoruz." diyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, daha iyisini yapmaktaki çabaları için meslektaşlarına teşekkür etti.

Video konferansa Artuklu'dan bağlanan Nevin Çete'nin oğlu Deniz, EBA'da yaz dönemindeki hazırlıklar için Bakan Selçuk'a teşekkürlerini iletti.

Selçuk, Deniz'in "Siz bizi bizden daha çok düşünüyorsunuz. Ben yaz aylarını yok saymıştım. Sizin bu yaptığınız şey için minnettarım." sözleri üzerine "Bizim görevimiz çocuklarımıza hizmet etmek." karşılığını verdi.

Telafi eğitimleri

Bakan Selçuk, buluşmada Yeşilli ilçesinden Orhan Kesim'in de telafi eğitimine ilişkin sorusunu yanıtladı. Sürecin izlendiğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz."

"Yaptığınız işin alkışa değer olduğunu düşünüyorum"

Kızıltepe ilçesinde öğretmenlik yapan İsmail Bozdağ ise uzaktan eğitimle ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"Çok kısa bir zaman diliminde sizin başı çektiğiniz bir ekip dünyada görülmemiş bir refleksle yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişin altyapısını oluşturdu ve uzaktan eğitimi hayata geçirdi. Uzaktan eğitim konusunda belki 10 yıl sonra gelebileceğimiz bir noktaya 1 ayda geldik. Bu salgın sürecinde sağlık personelini alkışladık, destekledik. Ben yaptığınız bu işin de bir alkışa değer olduğunu düşünüyorum."

Bakan Selçuk, meslektaşları ile beraber kendisini alkışlayan Bozdağ'a bunun hep birlikte başarıldığını vurguladı.

Video konferansın bitiminde meslektaşlarıyla vedalaşırken birinci sınıfa giden Derya Göktaş isimli öğrencinin konuşamayacağını düşünerek ağladığını gören Selçuk, tekrar yerine dönerek "Seni biz ağlatır mıyız kuzum, hiç merak etme sen." sözleriyle yeniden yayına bağlandı.

Bunun üzerine Derya "Sınıfımdaki arkadaşlarımın ve öğretmenimin selamları var. 'İçimdeki okul sesleri' kitabınızı da çok sevdim." diye konuştu.

Bakan Selçuk da minik öğrenciyle "Öğretmenine de arkadaşlarına da çok selam söyle. Seni sevgiyle öpüyorum güzel yavrum benim, Allah'a emanet olun." sözleriyle vedalaştı.

Telafi eğitimler Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde devam edecek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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