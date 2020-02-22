Tekstil ve konfeksiyon çalıştayına korona virüsü damgasını vurdu

22.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:43

"YENİ PAZARLARA AÇILMANIN BİR FIRSATI OLARAK GÖREBİLİYORUZ"

Yüksel KOÇ -Kamera: Mertcan Öztürk/ İstanbul DHA- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin'de ortaya çıkan Korona virüsünün yeni pazarlara açılmanın bir fırsatı olarak görülebileceğini söyledi.

İstanbul'da Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı düzenlendi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz'ün konuşmaları ile başlayan çalıştaya Çin'den tüm dünyaya yayılarak ticareti de etkileyen Korona virüsü damgasını vurdu.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM 1 MİLYONU AŞTITekstil sektörünün ihracatımızdaki lokomotif sektörlerden birisi olduğunu söyleyen Pekcan, "Bizim artık amacımız daha ucuza satmak değil, daha kaliteli ve daha nitelikli satış yapmak. Artık Türkiye algısını sektörünüzün de sayesinde kaliteli ürün seviyesine taşımış bulunuyoruz" dedi. Burada sektöre özel bir teşekkürde bulunmak istediğini söyleyen Bakan Pekcan, "Sağolsunlar, bu duyuruyu yapma şerefini bana bıraktılar. Sektörümüz ilk defa istihdamda 1 milyon kişiyi aşmış durumda. Bunu ilk defa sağlıyoruz. Tam rakam olarak 1 milyon 67 bin 23 kişi olmuşuz. İnşallah bunu katlayarak devam edeceğimize inanıyorum ben" diye konuştu. 2019'da ihracatın 180 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Bakan Pekcan, "Dünya sıralamasında ihracat artışımızla 7. sıradayız. Değer artışında da 6. sıradayız. Net ihracatımızın Türkiye'nin büyümesine katkısı 4.7 puanla son 18 yılda gözüken en büyük değer. Dünyada halı ihracatında yüzde 14 artış kaydettik ve ikinci sıradayız. Özellikle el halılarının ihracatında oldukça başarılıyız. El halılarına baktığımız zaman yüzde 30'la Japonya'ya, yüzde 27 ile Amerikan pazarına satış yaptığımızı görüyoruz" dedi. Ülke ekonomisinin iyi bir trende girdiğini söyleyen Bakan Pekcan, "Ülke ekonomisi çok şükür iyi bir trende girdi. Faizlerde kademeli olarak bir iniş söz konusu. Bu da Türkiye'deki yatırım ortamını iyileştirilmesine katkı sağlıyor. Eximbank'ın faiz oranlarını kademeli olarak aşağıya çekiyoruz. İnşallah bundan sonra da çekmeye devam edeceğiz. ve Türkiye dünyanın yatırım merkezi olma yolunda çalışmalarına devam edecek" dedi.

'YENİ PAZARLARA AÇILMANIN BİR FIRSATI OLARAK GÖREBİLİYORUZ'Çin'de ortaya çıkan Korona virüsünün başa bela olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, "Bu Korona virüsü başımızın belası. Komşumuza kadar geldi. dünyanın başının elası. Çin bu işle çok güzel mücadele ediyor. Ben kendilerini ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten çok ciddiye alarak bu işle mücadele ediyorlar. Tabii hayat da devam ediyor. Burada tekstil ve hazır giyimde büyük beklentiler var. İnşallah bunlar pozitife, artıya yönelecek. Ama tabi bunlar bir günde, geceden sabaha olacak şeyler değil. Bu bir çalışmanın sonucu, kapasite artırımının sonucu, kalitenin, tedarik zincirlerinde yer alabilmenin, tedarikçi onay sürecinde başarıyla tamamlamanın ve yeni pazarlara açılmanın da bir fırsatı olarak görebiliyoruz. Tabii hepsi bir süreç. Biz de bakanlık olarak bu süreçte her zaman olduğu gibi yine yanınızda olacağız" dedi.

'1 MİLYAR DOLAR TEKSTİL VE HAMMADE İHRACAĞI ARTIŞINI ÖNGÖRMEKTEYİZ'İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, son günlerde çok popüler olan Korona virüsünün faaliyet gösterdikleri sektörü etkilediğini belirterek, "Bütün dünyayı tehdit eden bu salgının bir an önce sona ermesini ümit etmekle beraber Çin dünya tekstil ve hammade ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştiren bir ülke konumunda. Virüs sebebiyle, özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin'e karşı bizim siparişlerimiz de artacağını öngörmekteyiz" dedi. Sektör olarak en büyük üretim kapasitesine sahip bir ülke olduğumuzu söyleyen Öksüz, "Markalardan gelebilecek talepleri rahatlıkla karşılayabilecek altyapımız ve üretimimiz bulunmaktadır. Virüs sebebiyle Çin'den Türkiye'ye sipariş kayması durumunda ihracatımızın en az yüzde 10 oranında artmasını, 1 milyar dolar tekstil ve hammadde ihracatı artışını öngörmekteyiz" dedi.

"YAKLAŞIK 3 MİLYAR DOLAR BİR ARTIŞ GÖRÜNÜYOR"İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "Özellikle son dönemde Çin'de yaşanan Korona virüsü salgını nedeniyle yeni bir durumla karşı karşıyayız. Tedarik zincirlerinde önemli değişiklikler gündemde. Çin'in yaklaşık 170 milyar dolar olan ihracat bedelinden sadece yüzde 1 pay alırsak yaklaşık 2 milyar dolar sadece hazır giyimde bir artış olabileceğini düşünüyoruz. Tekstil ve deri birlikte bakarsak yaklaşık 3 milyar dolar bir artış görünüyor" dedi.

2019 yılında Türkiye ihracatının yüzde 18'inin çalıştaya katılan sektörlerin gerçekleştirdiğini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Özellikle son 5-6 yılda bu sektörlerimiz belli bir rakam sarmalının dışına çıkmakta zorlanıyoruz. Çin hemen hemen bu tüm sektörlerin lideri" dedi.

Kaynak: DHA