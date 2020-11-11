Teknopark firmalarına eğitim verildi

Marmara Teknokent Yetkilileri tarafından Zonguldak Teknopark firmalarına eğitim verildi.

Marmara Teknokent Yetkilileri tarafından Zonguldak Teknopark firmalarına eğitim verildi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde gerçekleşen Mentor-Menti Projesi kapsamında TÜBİTAK Marmara Teknokent Zonguldak Teknopark'a mentor olarak atanmış ve iki teknopark arasında İş Birliği Protokolü imzalanmıştı.

Marmara Teknokent A.Ş. İdari ve Mali İşler Birim Yöneticisi Nuray Şirin, TTO Birim Yöneticisi Deniz Yayla, TTO Uzmanı Kübra Altay ve TTO Uzmanı Azra Afşin, Marmara Teknokent Mali Müşaviri Ersu Türedİ ve Erdem Bayrak tarafından Zonguldak Teknopark'a bir gün süren bir ziyaret gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Marmara Teknokent Mali Müşaviri Ersu Türedi tarafından Zonguldak Teknopark firmalarına "Teknoparklarda Muhasebe Uygulamaları" başlıklı eğitim verildi. Eğitimde teknopark firmaları için muhasebe mevzuatları, karşılaşılabilecek olası sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından Zonguldak Teknopark Yönetici Şirket çalışanları ve teknopark firma yetkilileri tarafından yöneltilen idari, mali ve proje bazlı tüm sorular Marmara Teknokent ekibi tarafından cevaplandı.

Marmara Teknokent yöneticilerine ziyaretleri ve eğitimleri için teşekkür eden Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kesikoğlu konuya ilişkin olarak, Marmara Teknokent ile yapılan İş Birliği Protokolü kapsamında, Zonguldak Teknopark'ın faaliyetlerini daha sürdürülebilir kılmak ve bölgede gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmalarında öncü kuruluş misyonunu edinmek adına eğitim ve projelerin devam edeceğini söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı