Teknolojilerin Yarıştığı Living Lab 2017 İnovasyon Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Başakşehir Living Lab 2017 İnovasyon Yarışmasında dereceye giren projeler ödüllendirildi. Birbirinden başarılı ve ilginç projelerin yarıştığı ödül töreninde, akıllı teknolojiyle çalışan kedi evinden, giyilebilir teknolojik kıyafetlere kadar yüzlerce proje görücüye çıktı.



Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Living Lab 2017 yarışmasında dereceye giren projeler ödüllerine kavuştu. Yenilikçi projeleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla hazırlanan inovasyon yarışmasında, birbirinden başarılı projeler yarıştı. Başakşehir Belediyesi Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Kaymakamı Kazım Tekin, çok sayıda proje sahibi, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.



Başakşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin müzik dinletisiyle başlayan programda proje sahipleri yaptıkları kısa sunumlarla projelerine ilişkin bilgiler verdi. Başakşehir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Living Lab desteğiyle geliştirilen 443 proje arasından finale kalan 32 proje kurulan stantlarda yerini aldı. Akıllı teknolojilerle üretilen giyilebilir teknolojili takım elbiseden, alzaimer hastaları için geliştirilen kayıp sensörü, kediler için hazırlanan akıllı kedievleri katılımcıların büyük beğenisini topladı.



4 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu



Öğretmen ve öğretim görevlisi kategorisinde Hanife Özdemir ve Ataberk Ateş tarafından geliştirilen 'Engele Değil Oyuna Takıl' projesi birincilik ödülünü kazandı. Görme engellilerin kimseye ihtiyaç duymadan eğlenmelerinin amaçlandığı proje, ses teknolojisi kullanılarak hazırlandı. Projenin ilerleyen zamanlarda görme engellilerin birine ihtiyaç duymadan sınavlara girebileceği şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.



Lise kategorisinde, yaşlı anneannesi için geliştirdiği Tohumbot Projesiyle Alara Güler 1'inci olurken, Ortaokul kategorisinde akıllı kedi evi projesiyle Çağan Meteris ve ekibi birincilik ödülünü aldı. Üniversite kategorisinde ise Bizero isimli proje ile Mehmet Akıncılar birincilik ödülü aldı.



"Bugün de çok başarılı ve çok güzel projeler yarıştı"



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da stantları gezerek projeler hakkında bilgiler aldı. Öğrencileri Living Lab'a davet eden Başkan Kartoğlu, "Gençlerle birlikteyiz. Onlarla birlikte bu yarışmayı yaptık. Dereceye girenlere farklı kategorilerde ödüller verdik. Amacımız Living Lab'i tanıtmak, duyurmak ve gençleri Living Lab'i daha fazla kullanmasını sağlamak. Gençlerimiz bu merkezde hayal ettiklerini ve gerçekleştirmek istedikleri projeleri hayata geçirme fırsatı buluyor. Bugün de çok başarılı ve çok güzel projeler yarıştı. Ben çok beğendim, gençleri tebrik ediyoruz. Onların buna benzer hayaller üretip gerçekleştirmesi ile alakalı da her türlü destekleri veriyoruz. Bugün aynı zamanda stantlarımızda çeşitli firmalarımız onlara her türlü desteği vermek için bulundular. Sadece proje üretenler değil kendi çağında fikirler üreten arkadaşlarımızda inceleme fırsatı buldu. Bugünü bu şekilde tamamladık ama Living Lab merkezimiz belediyeler kategorisinde birlik bir Ar-Ge merkezi. Tüm gençlerimizi oraya, orayı sağlıklı ve verimli şekilde kullanması için davet ediyoruz" dedi.



Kediler kışın ısınacak, yazın serinleyecek



Kedievi projesiyle kedilere konforlu bir yaşam sunmak istediklerini belirten Çağan Meteris, "Önceki senelerde çok fazla kedi evi ile ilgili haberler yayınlandı. İnternete baktığımızda ve araştırmalarımız sonucunda konforlu bir tasarımı olmayan elle yapılmış ilkel kedi evlerine rastladık. Bunun sonucunda akıllı bir tasarımı olan kedilerin rahat edeceği bir kedi evi yapmaya çalıştık. Özelliklerine gelirsek yazın sıcak havalarda kediyi soğutan, kışın soğuk havalarda kediyi ısıtan bir sisteme sahip. Bir buçuk 2 ay içinde tamamladık, 4 kişi olarak" diye konuştu. - İSTANBUL