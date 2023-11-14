ZTE'nin Nubia markasının yeni oyun odaklı telefonu Red Magic 9 Pro'nun teknik özellikleri açıklandı

ZTE'nin Nubia markasının yeni oyun odaklı telefonu Red Magic 9 Pro'nun teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 50 MP ana kamera ve 100W hızında şarj olabilen 6,000 mAh pil gibi özelliklerle oyunculara hitap ediyor.

ZTE'nin Nubia markası oyun odaklı modellerle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen Red Madgic 9 Pro da bunlardan birisi. Akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımıyla oyunculara hitap etmesi beklenirken, kısa bir süre önce yaşanan gelişme cihazın teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

Red Magic 9 Pro kullanıcılara neler sunacak?

Geçtiğimiz günlerde Red Magic 9 Pro modelinin 23 Kasım'da kullanıcıların beğenisine sunulacağı resmen açıklandı. Bu durum telefonun selefinden bir ay daha erken piyasaya sürüleceği anlamına gelirken, sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station tarafından paylaşılan son raporlar modelin kilit teknik özelliklerini gözler önüne serdi.

Cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm geçtiğimiz ay tanıtılan yeni yongası için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

16 gün kullanım sunan Vivo Watch 3 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Yeni işlemcide selefine oranla yüzde 30 performans artışı sağlanıyor. Öte yandan enerji verimliliğinde ise yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Öte yandan grafik tarafında yüzde 25'lik daha hızlı görüntü işleme ve aynı şekilde yüzde 25'lik daha fazla enerji verimliliği karşımıza çıkıyor. Dahası, yüzde 40 daha iyi Ray Tracing performansı sunuyor.

Akıllı telefonda 1/1.57 sensör boyutuna sahip ve OIS destekli 50 Megapiksel Samsung GN5 ana kamera yer alacak. Dahası, 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açılı lens de cihazda mevcut olacak. Son olarak kutudan Android 14 tabanlı Red Magic UI arayüzüyle çıkacak cihazın 100W hızlarında şarj olabilen 6,000 mAh'lik bir pilden beslenmesi ve ekran altı selfie kamerasına sahip olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!