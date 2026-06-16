Zonguldak'ta TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivalinin açılışı yapıldı

Zonguldak'ta TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Uygar'ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen festivalin açılış konuşmasını yapmasının ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti.

Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, festivalde yer alan ekipleri tebrik ederek, çalışmalarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin katıldıkları önemli yarışma ve organizasyonlardan önemli başarılarla döndüklerini ifade etti.

Stantları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, projeler hakkında bilgi aldı.

Festival kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan projeler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Festival, 17 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.