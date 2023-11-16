YouTube Mobil Yayınlarında Pornografik Reklam Tartışması

YouTube mobil yayınlarında ortaya çıkan pornografik bir reklam, kullanıcılar arasında kargaşaya neden oldu. Reklamın kasıtlı olarak konulmuş olabileceği düşünülüyor.

Youtube, mobil yayınlarında son derece açık ve pornografik bir reklamın ortaya çıkması ve kullanıcılar arasında kargaşaya neden olması nedeniyle tartışmalarla karşı karşıya. Birçok kişinin dikkatini çeken reklam, u/vertuchi02 adlı bir Reddit kullanıcısı tarafından keşfedildi.

Pornografik reklam, YouTube kullanıcılarını trollemek için kasıtlı olarak konulmuş olabilir

Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan bu video son derece müstehcen kabul edilirken, kullanıcı mobil YouTube akışında gezinirken reklamın görüntülerini yakaladı.

Videoda, kullanıcı başlangıçta akışında bir oyun yayıncısı videosuyla karşılaşıyor. Ancak bir sonraki videoya geçtiklerinde, PetMeet adlı sözde evcil hayvan merkezli bir sosyal ağın reklamı beliriyor. Görünüşte masum olan içeriğe rağmen, reklam yüksek çözünürlüklü pornografik bir video ile kaplanmış ve açıkça müstehcen hale getirilmiş. Reklamın doğası, şüphelenmeyen YouTube izleyicilerini şok etmek veya trollemek için kasıtlı olarak oluşturulmuş olabileceğini düşündürüyor.

Sonucu ağır olacak: YouTube'dan yapay zekaya karşı önlemler!

Reklamla ilişkili PetMeet adlı şirketle iletişime geçme girişimleri, bunun muhtemelen sahte bir uygulama olduğunu ortaya çıkardı. Şirketin Hizmet Şartları bir kabuk gibi görünüyor ve sağlanan iletişim e-postası şüpheli bir şekilde "gxpfdzrui@hotmail.com" olarak listeleniyor. Bu keşif, YouTube porno reklamının bir tepkiyi kışkırtmak ve platformun güvenlik açıklarından yararlanmak için özel olarak hazırlanmış olabileceği olasılığını artırıyor.

YouTube'da reklamların yaygınlaşmasıyla ilgili mevcut tartışmalar ve Google'ın reklam engelleyicilerin kullanımını engelleme çabaları göz önüne alındığında, bu müstehcen reklam Google'ın reklam sistemini trolleme girişimi olarak düşünüldü. Bu olay, platformların reklam içeriklerinin bütünlüğünü korumada karşılaştıkları zorlukları ve kötü niyetli aktörlerin sistemi istismar etme potansiyelini gözler önüne seriyor.

Bu arada olay, kullanıcıların YouTube'da gezinirken, özellikle de platform küçük çocukların erişimine açıksa, dikkatli olmaları için uyarıcı bir hatırlatma niteliği taşıyor. Bu tür müstehcen içeriklerin varlığı, YouTube'un reklam tarama süreçlerinin yeterliliği ve çeşitli kullanıcı tabanının güvenliğini sağlamak için sıkı önlemlere duyulan ihtiyaç konusunda endişeleri de tetikliyor.

Sizin de karşınıza böyle bir reklam çıktı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.